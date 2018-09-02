83歲嬤省吃儉用 47年捐款955萬元助單親媽媽

2018年09月02日 18:31 中時 李其樺

陳楊麗蓉女士（左）將2萬5千元慰問金發給越南籍婦人人阮氏秋珍，雙方緊緊擁抱，場面動人。（北台南家中欽提供）

陳楊麗蓉女士（左）將2萬5千元慰問金發給越南籍婦人人阮氏秋珍，雙方緊緊擁抱，場面動人。（北台南家中欽提供）

北台南家扶中心準備蛋糕替陳楊麗蓉女士祝壽。（北台南家扶中心提供）

寒梅基金會創辦人高齡83歲的陳楊麗蓉多年來省吃儉用，連電風扇也捨不得開，存下來的錢拿來幫助單親媽媽，40餘年就捐了955萬元。2日上午北台南家扶中心舉辦感恩茶會，由陳楊麗蓉親手將慰問金發給20名單親媽媽，場面溫馨動人。

北台南家扶中心表示，陳楊麗蓉女士26歲時先生即因病過世，獨自扶養2名幼女長大，即使後來家境改善，仍不忘對相同困境的單親家庭伸出援手。從1972年起陳楊女士透過婦工會，於每年先生忌日時針對縣內單親守寡處生活困境中的母親表達關懷慰問。

陳楊女士在2007年捐出1千萬元成立寒梅社會福利慈善事業基金會，期能讓社會大眾更重視單親媽媽的困境，並讓與她有相同遭遇的家庭能夠在最困難時獲得支持，47年來已有488人受惠，捐助金額高達955萬元，

今年寒梅基金會首度將補助名額由原本的10名提高為20名，並由台南市擴及嘉義、雲林。其中有11位單親媽媽分別來自越南、湖南、印尼、柬埔寨等新住民，每位皆獲2萬5千元的慰問金，陳楊女士也勉勵單親媽媽，勇敢面對生命的重擔與壓力的挑戰。

陳楊麗蓉的孫女陳宜瑾表示，受助媽媽才是阿嬤的貴人，讓阿嬤的愛心得以流傳。北台南家扶主任莊淑惠表示，陳楊女士過著十分儉樸的生活，在悶熱的天氣裡甚至連電風扇都捨不得用，但行善卻從不間斷不吝嗇，而且還會親筆寫信鼓勵每位媽媽們，用這樣的愛心表達對先生的思念，實在令人感動。

(中時 )