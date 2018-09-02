桃光影文化館媲美電影院 免費看電影

2018年09月02日 18:34 中時 蔡依珍

桃園光影文化館建築落成15年，市府歷經多月斥資整修，3樓演藝廳改裝成放映廳，不但引進全球7大品牌寬度大於10米的透聲銀幕、也有Dolby 7.1立體聲系統，媲美電影院，9月正式對外開放，每周三至日免費放映電影，希望提供舒適專業的觀影空間，打造成北桃園的影視教育基地。

桃園光影文化館2003年初落成啟用，4層樓建築物原是老人文康活動中心，為增加閱覽及藝文空間，看中建物位於桃園區中心、毗鄰成功國小，轉型而成，1樓有約54坪的展覽室，2樓場地空間有電腦教室、研習教室，3樓為演藝廳，4樓則有約50坪的排練室空間，軟硬體設備完善，長期提供市內各級學校成果展演、小型表演藝術演出，是推廣人文教育、藝文活動的展演場地。

3樓原是219席的演藝廳，因設備老舊，斥資更新，本月重新開放，新的放映設備及空間，媲美北部幾個放映藝文電影的場地，189席座位還包含3席輪椅席、照顧銀髮長者和弱勢，超過10米的螢幕寬度、杜比音效等，更有電影院小廳規模，希冀打造成北桃園的影視教育基地，目前規畫每周三到周日免費放映電影。

9月開幕首波影展以「綺藝光影-電影中的藝術大師」為題，規畫綺藝光影、認識電影大師、懷舊電影、桃園映像、親子同樂等五大主題，檔檔強片輪播放映，並邀請電影導演及相關領域專業人士舉辦座談活動，全部免費入場。

不論是懷舊的《我是一片雲》，或是親子同樂的《奧尼熊與莎琳鼠》，甚至是近年新片《阿罩霧風雲》、《失控謊言》都能上網免費索票入場觀看，9月14日上映的《北極上學趣》更是在此首映、下月也能免費看，每月20日上午9點，開放下個月所有場次索票，場次開演前30分鐘開放現場候補。

本月也特別推出星光「戶外電影院」， 9月28至9月30連續3天，將於桃園成功國小操場舉行4場免費戶外電影放映：9/28(五) 19:00 《無路可退》、9/29(六) 18:30 《芭蕾奇緣》、9/29(六) 20:00 《老師你會不會回來》、9/30(日) 19:00 《幸福路上》，要讓民眾一起重溫蚊子電影院的舊日時光，歡迎上桃園光影文化館臉書了解詳情。

(中時 )