「泰」愛來港都！ 高市觀光局飛曼谷推深度旅遊

2018年09月02日 18:33 中時 柯宗緯

高市觀光局與高市觀光協會飛往曼谷拚觀光。（柯宗緯翻攝）

「泰」愛來港都！高市觀光局長曾姿雯日前偕高市觀光協會理事長劉坤福等人，飛往泰國曼谷舉辦推廣會，並透過駐泰國台北經濟文化辦事處的協助，舉辦觀光業者交流會，盼在飛行時間僅3.5小時及平價消費等優勢下，吸引更多泰國遊客到高雄停留，並進行深度旅遊體驗在地生活。

據高雄市觀光局統計，今年上半年住宿高雄的泰國遊客近5,000 人。曾姿雯表示，去年12月於曼谷辦理「Relaxing Kaohsiung」推廣會後，吸引許多網紅部落客來高雄旅遊，對宣傳城市觀光效益頗大，今年再度召集高雄各行各業的職人前往曼谷辦理推廣會，

泰國媒體現場採訪時提出高雄套裝行程、最佳旅遊時間、住宿及機票是否優惠等問題。曾姿雯特別介紹春天遊旗山內門甲仙參觀宋江陣、夏天遊杉林桃源那瑪夏看螢火蟲、秋天來趟農村或海線旅遊、冬天遊茂林六龜田寮賞蝶泡溫泉，並推薦使用高雄好玩卡便利旅遊，不僅有配套行程，還享交通及住宿購物優惠，期待泰國民眾來高雄體驗。

此次，推廣會主打高雄深度旅行，活動由原民哈雷樂團熱鬧開場，在高亢嘹亮的歌聲下，泰國民眾對曾介紹的布農族八部合音及茂林紫斑蝶特別感興趣，由於泰國遊客對台灣的廟宇文化很有興趣。曾姿雯說，在地人是行銷觀光的最大推手，音樂、表演、美食都沒有語言隔閡，相信透過職人能讓泰國民眾對高雄留下深刻印象。

觀光業者交流會中，高雄代表團團員每位都積極向泰國各大旅行社及媒體介紹高雄安全優質的住宿環境及觀光資源，泰國業者對美濃花海、棧貳庫、崗山之眼、杉林葫蘆燈、琉璃珠等景點與手工藝品非常感興趣。

曾姿雯強調，高雄景點囊括自然、宗教、現代建築；趣味體驗有泡溫泉、農村漁村小旅行；還有多國美食及特色小店；購物中心也是很夯的必遊之地，要吃要玩要買來高雄一定可以滿足，高雄不僅旅遊環境安全，飯店的貼心服務及優質的導遊領隊，能讓每團遊客能更認識高雄，不只走馬看花，而是享受來高雄的每一分鐘。

駐泰國台北經濟文化辦事處童振源代表並與高雄市觀光協會簽署觀光合作備忘錄，並由曾姿雯擔任見證人，內容提及高雄市觀光協會將定期彙整高雄旅宿及商家優惠，由駐泰代表處將優惠資訊翻譯成泰文刊登於Taiwan Thailand Fans 臉書粉絲專頁、泰國媒體及網紅等媒體平台協助宣傳，三方都非常期待後續效益，相信能讓高雄成為泰國遊客出國名單必到之地。

(中時 )