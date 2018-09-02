荒地變茶園 龍源小學生製茶拍紀錄片

2018年09月02日 18:37 中時 蔡依珍

龍源國小師生齊心，將校門口荒地變茶園，還成立茶藝教室學茶道，桃園市文化基金會拍成紀錄片，市長鄭文燦2日也趁機學習如何泡好一壺茶。（蔡依珍攝）

龍源國小師生齊心，將校門口荒地變茶園，還成立茶藝教室學茶道，桃園市文化基金會將過程拍成紀錄片，2日首度放映，校長楊建華（前排右一）帶領學生經驗分享。（蔡依珍攝）

龍源國小師生齊心，將校門口荒地變茶園，還成立茶藝教室學茶道，今年畢業生更首度封存「時光膠囊茶」，相約10年後聚首共飲，桃園市文化基金會將過程拍成紀錄片，2日首度放映，市長鄭文燦讚桃園茶葉產業小而強、小而美，希望透過茶席派對，發展屬於桃園的「綠金產業」。

龍源國小校長楊建華說，龍潭是茶鄉，正巧校門口有塊300坪的農地荒廢2年，2016年底在地主無償提供、社區居民幫忙整地下，重新規畫成茶園，由全校108名學生一起照料，讓學生從種茶、製茶到飲茶，了解家鄉的茶葉知識與茶鄉文化，沒想到學生都很熱情響應，還自動自發幫忙除雜草，也在當地茶農指導下，發現茶樹是要種在「谷」裡，而非壟起的「壑」上。

楊建華說，今年6月首次收成，全校師生一起採茶、萎凋、揉茶、烘乾，製成約1公斤的茶葉，大家都覺得很有成就感，5年級的尹翊旭家裡就是茶廠，從小跟著爸媽一起製茶，宛如是個「小小茶博士」，不時指導同學揉茶要輕柔，泡開才有完整性，葉瑞珊則笑說製茶好辛苦，努力好久成品只有一點點，感謝農夫們的辛勞，也更加珍惜盤中飧。

桃園文化基金會將孩子們從種茶、製茶、奉茶到藏茶的過程拍成紀錄片，在「茶薈桃花源」活動中首映，現場也展出製茶機器和模型，透過茶席品茶及茶展等活動，帶領市民體驗桃園茶葉發展的悠久歷史，並在絲竹樂聲中品嘗桃園好茶，紀錄片未來也會放上網，讓更多人認識桃園茶品和茶文化。

(中時 )