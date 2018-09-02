陳府將軍廟慶讚中元普度大法會 廟口開香祈求風調雨順

2018年09月02日 18:36 中時 楊樹煌

▲陳府將軍廟中元普渡大法會，當地南埔里及周邊各里里民千餘戶，隆重擺獻祭品普渡。（楊樹煌攝）

▲陳府將軍廟舉行慶讚中元普度大法會 祈求風調雨順，國泰民安。（楊樹煌攝）

草屯陳府將軍廟年度盛事「慶讚中元」，今2日下午在廟口舉辦中元普度大法會，祈求風調雨順、國泰民安、闔府安康；法會於下午1時30分開香，由縣府民政處長吳燕玲、陳府將軍廟主委李錦鎮率全體委員監事及大眾上香祈褔，場面莊嚴隆重。

位於南投縣草屯鎮南埔里的陳府將軍廟，因神蹟顯赫，香火鼎盛，膜拜信眾絡繹不絕，酬神戲曲終年繞樑不絕，從60年代迄今，除農曆七月外，天天都在上演布袋戲，每年信眾還願酬戲多達近700場，40多年來從未間斷，有趣的是，戲棚上天天打得火熱，戲棚下卻空蕩無觀眾，原來就只為演給神明看，而被譽為「另類的世界紀錄」。

每年農曆7月23日，陳府將軍廟都會定期舉辦中元普度「普廟口」大法會，今年的普渡法會場面盛大，除當地南埔里23鄰的全體里民近千戶，連周邊土城、坪頂、富寮、中原及北勢等里里民也都擺桌供祭品。

尤其開香儀式的貴賓更是踴躍，南投縣政府民政處長吳燕玲、前陳府將軍廟主委李士吉、草屯鎮長洪國浩、立委馬文君服務處秘書陳啟昭，立委蔡培慧服務處主任李建和、縣議員簡景賢、李洲忠、簡峻庭、簡賜勝、廖梓佑、林永鴻、草屯鎮代會主席李明鴻、鎮代蔡銘軒、簡錫彬、莊士傑、莊惠惠、洪坤助、施麗長桂、里長聯誼會長張育誠、里長賴怡伶、王逸帆均與會上香致祭；隨後由法師主持誦經普渡大法會，祈求冥陽兩利、風調雨順、國泰民安，全部儀式於下午5時30分圓滿落幕。

(中時 )