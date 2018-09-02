買保險套才准嘿咻 「精動男」中計被告性侵

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時

新竹趙姓男子對女子小婷（化名）有好感，趁教她學開車後，將女方帶回住處打算嘿咻，女子要求戴保險套才准辦事，趙男火速衝去買回，順利嘿咻成功，不料事後卻被女大聲指控性侵，稱趙男給她喝下有迷姦藥的礦泉水，還拍下性愛過程，不過檢方發現兩人事前事後都狀似親暱，不像被性侵後的反應，予以不起訴處分。

25歲趙姓男子供稱，今年6月間與小婷約會，直接到校門將剛放學的她接走，隨即到基隆看夜景，期間小婷表示想學開車，趙便將車讓給她開到清晨，但之後小婷不想下車也不願回家，趙便將她載回新竹老家。

趙在途中向小婷表白，小婷表明也有意思，但不會與他交往，到達新竹家時，家中有趙父及妹妹在，兩人快步上樓到趙男房間，忍不住對小婷毛手毛腳，試探問「可以做嗎？」小婷問他有沒有防護措施？沒有絕對不能做。

此時趙男已精蟲灌腦，趕緊衝出門，在10分鐘內就買回保險套，與小婷發生性關係。不料小婷回家後，竟對趙男提告性侵，指稱趙給她喝下有迷姦藥的水，使她意識不清受辱。趙男則矢口否認，強調是你情我願。

檢方調查發現，小婷陪著趙男回家，一直到上樓，趙男出門買保險套，期間有多次機會能逃跑，但從監視器畫面可見，兩人親暱搭肩走進趙男家中，完事後也正常走出門，不像遭受性侵後的反應。

此外，女方坦承有服用安眠藥睡覺的習慣，尿液也被驗出有安眠藥成分，因此難以證實遭對方下藥，加上監視器畫面中，小婷也沒有肢體癱軟情形，趙男手機中也沒有性愛畫面，因此諭知全案不起訴。

(中時 )

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