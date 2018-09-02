新竹市義消展開魔鬼集訓 力拼全國義消競技大賽8連霸

2018年09月02日 18:52 中時 徐養齡

竹市義消們展現紮實功力。（市府提供）

市長林智堅、義消總隊長鄭宏輝、局長李世恭2日特別前往慰問集訓中的義消們。（市府提供）

力拼8連霸，新竹市義消進軍全國義消競技大賽，連日來加緊苦練，2日下午在香山體育場安排成果驗收，展示負重救生、消防衣著裝、基本繩結及小幫浦射水等4競賽項目，市長林智堅及總隊長鄭宏輝到場驗收，林智堅以「神乎其技」讚嘆義消表顯，預祝順利取得冠軍頭銜。

義消總隊長鄭宏輝表示，新竹市義消弟兄今年以來分3階段訓練，從4月份開始訓練，以每週1次訓練頻率，到8月起每週3次，選手們辛苦賣力，利用工作之餘，甚至是夜間及假日訓練，拚戰精神令人讚嘆。

林智堅代表市民感謝義消們為民付出的精神，指新竹市的義消人數，在全台不含離島19個縣市中，人數是最少的，卻能締造7連霸佳績，他有「百分之百的信心」能再次奪冠。

消防局長李世恭表示，市義消總隊已於4月起全面展開集訓，各單項負責人由義消第一、二大隊副大隊長擔任（第一大隊副大隊長：蘇銀鋇、黃松良；第二大隊副大隊長：莊文良、蔡銘堂），另教練及管理則由大隊、分隊對競賽項目有專精人員擔任，合計參賽人員(督導、負責人、教練、管理及選手)共計60人，相信選手們一定能旗開得勝。

(中時 )