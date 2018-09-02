民進黨執政17年 嘉義縣村里長登記卻沒人掛民進黨籍

嘉義縣17年來由民進黨主政，年底村里長參選登記卻無人掛民進黨籍。（資料照，呂妍庭攝）

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年底公職人員選舉登記結束，根據嘉義縣選委會資料，全嘉縣村里長共有658人登記參選，有7人登記為國民黨，其餘為無黨籍，不尋常的是，在民進黨執政多年的嘉義縣，這次卻沒人以民進黨籍參選，外界解讀和民進黨中央執政不力有關，不過民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠卻說「跟中央沒關係」，指以往村里長選舉不收登記費，今年開始收4萬元，且不退費，可能因此讓村里長有所考慮，加上村里長重的是服務，黨派色彩不是太重要，所以今年才沒人用民進黨選。

本屆村里長登記參選時，有19人推薦政黨為民進黨，28人為國民黨，下屆掛黨籍參選的人數，不分藍綠都大幅減少。國民黨嘉義縣黨部三組總幹事李俊昌坦言「今年用國民黨參選的人村里長確實少很多」，表示雖然黨部會收2000元登記費，但一登記就退，主要原因是黨產問題導致全縣黨工大幅減少到只剩6個人，比起以往各鄉鎮都排1到2個黨工來說，現在基層村里長和國民黨的聯繫確實不太容易。

得知今年無人用民進黨參選村里長，國民黨縣黨部坦言很驚訝，指之前到基層協助救災或拜票，確實聽見民眾不滿聲音，批民進黨中央執政太差，空喊改革，人民卻過得更差，早就醞釀年底選舉要讓民進黨好看，只是沒想到嘉縣一片綠油油，竟沒有村里長參選人掛民進黨籍，直言顯見地方反彈聲浪不小。

林沐惠認為沒人用民進黨參選村里長跟中央執政沒關係，應該和4萬元登記費有關，因國民黨僅收2000元，為何民進黨要收4萬元？林沐惠解釋，4萬元會用來印製團隊的文宣品、背心等競選物，種種支出絕不只4萬元。

(中時 )

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