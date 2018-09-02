蔡英文搭雲豹甲車勘災 暴露比作秀爭議更嚴重的問題

2018年09月02日 19:05 中時電子報 喻華德

8月25日，總統搭乘雲豹裝甲車在嘉義勘災，引起作秀爭議與批評。大部分的媒體都只注意到車上的蔡英文本人和女攝影官，但鮮少注意到車上另一位要角。，他不是侍衛官，他正是國防部長嚴德發，陪同總統勘災的為何不是司職災害應變的行政首長反而是司職國防的軍事首長？由第二天的新聞答案揭曉，原來是國軍要負責清運淹死牲畜屍體與協助農民搶收柚子。

蔡英文總統（中央灰衣者）現場聽取水利署官員簡報後發表治水裁示。注意右方為國防部長嚴德發。（程炳璋攝）

退役將領栗正傑將軍指出，國軍協助救災是普世價值，但整個政府除了國軍其他部會呢？國軍與其它部會救災權責應如何區分？當災難一發生，當然國軍因有良好的紀律與組織，當然可以也應該在第一時間投入災區搶救民眾生命財產安全，減少災害的損害，但不要忘了國軍的使命是防衛國家安全、確保國家領土與主權完整，為達此使命平時應以建軍備戰為首要工作，因此栗正傑將軍認為國軍救災應在第一時間不畏艱難立即投入，但之後「善後的工作應回歸各級政府機關」。

以這次水災為例，後續淹死牲畜與農作物的處理，就應該由農委會與地方政府以募工的方式協助災民，抽水工作也應由水利單位調借抽水機抽水，學校淹水的復原更應由教育部負責處理。

栗正傑將軍強調，「戰時要有可用之兵，端賴平時是否嚴訓苦練」，如果平時所有「差勤」都藉「救災」名義使喚國軍，「勢必影響軍隊訓練，進而影響軍隊戰力」。

外界須知軍隊訓練也有計畫與期程，如各部隊單一訓練如果未完成就進入聯合作戰演練，勢必影響訓練成效。近來多次在大型戰備演練發生危安事件，豈不是因爲頻繁救災影響單一訓練成效造成，栗正傑盼國防部長能勇敢向三軍統帥建言，爾後災害發生後的復原工作應「回歸各部會職責」，也應還給國軍應有的訓練時間。

除了栗正傑將軍點出政府對部會在救災的責任分工紊亂，造成嚴重國防資源浪費。之外，《聯合報》去年5月曾報導，地方政府「依法」應償還國軍「支援」救災的「代墊」費用，但從國民黨政府至民進黨政府都要國防部自己「吞下去」。

民國98年的莫拉克颱風重創南台灣，馬英九總統宣布將災害防救納入國軍的核心任務。毛治國內閣在103年4月決定，102年度前的成本（16億9000餘萬元）不再追討，由國防部自行支應。

毛內閣也修訂《國軍協助災害防救辦法》，訂定103年度起的新分攤機制：若在災防中心撤除前，國軍出動的所有成本，都由國防部自行負擔；災防中心撤除後，地方政府若申請國軍協助環境清理、復原重建等，才需負擔成本。

而蔡政府上台後，對民國103至105年，國軍付出的「災後」機具油料成本共1701萬元，國防部「依法報請中央災防會報，請求辦理歸墊。」依據行政院秘書長回覆民進黨立委蔡適應的公函，「並沒有地方政府積欠國軍救災經費的情況」，因為「國防部都已經由相關預算支應了」。「有關國軍103至105年間協助執行災防所需成本，國防部在不影響戰備任務遂行前提下，由相關預算項下支應，未函請各地方政府進行歸墊，尚無地方政府積欠國軍救災經費之情事。」

亦即行政院認定國防部已經「挪用」自己的預算支應，地方政府也沒有欠國軍代墊救災費用未還。

《聯合報》訪問立委蔡適應，他指出「國軍的本務並不是救災，因此應該是站在支援的角色」。目前的情況是，「政府根本沒有編列任何國軍救災的預算，因此一切救災的開支，都是由國防部預算其他項目之下挪移使用」，蔡適應也認為「這種行為絕對不正確」。他強調，未來必須設立一筆國軍支援救災的預算，至於這筆預算是要編列在國防部預算，或是由各地方政府編列，或是在行政院第二預備金之下，其實都可以。

據《聯合報》8月20日社論指出，外界看到「國防預算增加183億元」，事實是賴清德上任宣布軍公教加薪，因時間緊迫，由政院直接編列整筆經費，其中國防部為45億元；但為配合籌措加薪經費，「國防預算被刪近40億，主要來自延後軍購付款。」林全內閣原核定的國防預算是3,318億；賴內閣改成3,278億加上45億，等於3,323億元。

因此，明年國防預算3,460億元，蔡政府拿賴內閣的3,278億當基準。美化數字塑造了增加183億元的表象，對比林內閣原核定數，實際上只有增加142億元，183億元有41億元是灌水。

8月21日，蔡英文總統針對薩爾瓦多與我國斷交發表談話表示「斷交並不是單一事件，這些都是中國一連串文攻武嚇的一環，包括軍機繞臺、要求國際航空公司改名，以及取消臺中市東亞青運舉辦資格，還有最近的85℃事件，中國的打壓從來沒有改變過，而且無孔不入。」

面對中共持續文攻武嚇，蔡政府既不修正嚴重排擠國防資源的募兵制;從八二三淹水的災後國軍救災，蔡政府是否落實「地方政府擔任主力，不足才請國軍支援」，以及落實國軍支援救災的代墊費用「使用者（地方政府）付費」，其實就是檢視蔡政府對「維繫獨立主權」的最佳指標。不是軍購獲得裝備就能直接形成戰力，高素質、訓練精良的「人」，才是能否發揮戰力的關鍵。

(中時電子報)