台中》幼教千人挺「托育一條龍」 林佳龍允諾明年加碼教保費

2018年09月02日 19:38 中時 盧金足

台中市幼教界力挺市長林佳龍連任2日舉行造勢大會，上千人出席，肯定台中幼托政策，台中市長林佳龍表示，中央「準公共化托育」政策上路後，讓台中「托育一條龍」正式升級2.0進階版，補助只增不減，感謝幼托團體站出來大力支持，盼未來進一步將台中成功經驗擴展全國，他也允諾，明年起將教保費900元加碼提升至1500元，提升托育及教保福利。

台中市幼兒教育暨福利協會支持林佳龍市長連任後援會由總會長賴淑娟、榮譽總會長王超敏、榮譽總會長林呈寬等多位區代表進行號召，包括各私立幼兒園、托嬰中心、補習班等代表。

台中市長林佳龍、立委黃國書、市議員陳淑華、江肇國、何敏誠、參選人黃守達等代表均到場參與，現場座無虛席；賴淑娟大力肯定林佳龍，呼籲各界夥伴站出來力挺佳龍，讓好的政策得以延續。

林佳龍表示，台中「托育一條龍」創造幼兒受托、家長減輕負擔、托育產業發展的三贏局面；相較中央新制「準公共化托育」更優惠的即是2至3歲幼兒送到托嬰中心，以及2到6歲幼兒居家托育(保母)，市府仍持續給予托育補助每月3000元，是中央新制沒有的補助。

「讓孩子安心成長，建立友善托育城市！」林佳龍指出，各縣市的托育費用不一，未來台中加上中央新制「準公共化托育」，福利不減反增，他會持續和中央溝通討論相關配套措施，讓未來「托育一條龍」升級為2.0進階版；也將做好擴大公共化供給，包括公托、社區公托家園倍增計畫，朝一區一親子館目標邁進。

針對教保員與助理教保員相關保障，林佳龍也允諾，將分階段實施，教保費900元明年起將調高至1500元，他強調，優質師資投入幼教，受惠的是孩子，提升教育品質，家長也能減輕負擔，這是最值得的社會投資！

為提升托嬰中心托育人員薪資福利，準公共化托嬰中心今年人員投保薪資從24000元，三年內達到28800元，市府也將補助家長每月700元到2800元調漲費用補助，達到平價托育家長負擔不變，托育人員薪資福利調漲，托嬰中心品質保證等三贏局面。

林佳龍希望透過市府對業者支持，提高托育人員的投保薪資，台中市人口持續成長也是推廣政策的保障，市府也致力於推廣托老、青年政策，讓交通串聯，未來經濟產業建設逐步實現，加上年底花博活動，更將提升台中在國際的競爭力，打造宜居花園城市。

後援會在林佳龍授旗、頒贈顧問聘書後落幕，現場幼教界代表也爭相合照、要求簽名，林佳龍來者不拒，展現十足親和力。

針對林佳龍允諾明年起將教保費900元加碼提升至1500元，提升托育及教保福利；盧秀燕競選團隊發言人張又仁回應表示，台中市民要的不會只是增加600元的教保費、週末假日路邊停車少繳幾十元的優惠，更不會只是拿花博卡消費打95折的優惠，市民也不會因為接受這一點點補助款而感到光榮，更對提升整個城市的經濟毫無幫助。

張又仁強調，每個城市都應該有永續發展的觀念，盧秀燕的政策是讓百姓有錢賺，大家富裕了，政府再拿納稅人的錢去做更多的市政建設，官民合作，才能讓民眾感到榮耀，以台中市民為主體的政策，來提升大家的生活水準和光榮感。

(中時 )