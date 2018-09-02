超大午後雷陣雨 屏東沿山公路、赤山淹水

2018年09月02日 19:23 中時 潘建志

屏東山區2日降下超大午後雷陣雨，造成沿山公路及萬巒赤山一帶淹水。（潘建志翻攝）

屏東山區2日降下超大午後雷陣雨，造成沿山公路及萬巒赤山一帶淹水。（潘建志翻攝）

屏東山區2日降下超大午後雷陣雨，泰武及萬巒赤山一帶2個小時就降下超過100毫米雨量，十分驚人，大雨也造成沿山公路及萬巒赤山一帶淹水，水最深到膝蓋處，沿山公路和社區道路多處無法通行，所幸水並未淹入民宅中，積水約2個小時後就退去。

2日中南部山區都降下午後雷陣大雨，屏東舊泰武下午1至2時，竟降下105毫米的驚人時雨量，萬巒赤山1至3時2個鐘頭累積了104毫米雨量，另外包括三地門、內埔、來義、瑪家等鄉也都出現不小雨勢。

瞬間強降雨也造成沿山公路部分路段，及赤山社區淹水，社區發展協會理事長潘嘉明說，上一波823水災社區沒什麼災情，沒想到竟然因超大的午後雷陣雨讓社區淹水，水最深處及膝，差一點就要淹進民宅，所幸雨勢未持續，大家才倖免於難。

在屏東拍戲的藝人小嫻（黃瑜嫻）2日下午經過屏東涼山遊憩區時，發現停車場被黃澄澄泥水覆蓋，拍照在臉書PO文「午後山區的大雷雨，有些地方開始淹水了，涼山休憩區路過請多加小心。南部地區的民眾要注意安全，大家都好嗎？」

涼山遊憩區表示，下午3時許大雨狂下約20分鐘，之前因連日大雨造成邊坡土石鬆軟，這波雨勢形成泥水流入停車場，約腳踝高度，沒有遊客車子受困情形，積水不到半小時也已經退去。

(中時 )