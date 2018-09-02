台中》盧秀燕：未來將成立專責單位重用年輕世代

2018年09月02日 19:35 中時 盧金足

國民黨台中市長參選人盧秀燕與立法委員許毓仁共同舉辦「青創-台中之光」座談會。（盧金足攝）

台中市府經發局長呂曜志強調，台中今年上半年失業率3.6％，是六都與全國最低，台中市薪資成長率7.54％，成長幅度也是六都第一。（盧金足攝）

國民黨台中市長參選人盧秀燕2日與立法委員許毓仁共同舉辦「青創-台中之光」座談會，由楊方儒擔任主持人，邀請三名台中在地的青年創業者參與，提出創業打拚過程、現存的問題，及對於未來政府在制訂政策上的建議。盧秀燕指出，台中市是全台灣第二大城市，人口第二多，但政府卻長期忽略年輕人真正聲音，政府應該用心扶植青年創業，對症下藥，未來若當選市長，將成立專責單位重用年輕世代。

「光有夢想也需著手去實現！」盧秀燕說，政府有行政資源，有預算，但是制定政策的人，通常都不是青創圈的業者，不能夠感同身受，這樣不但造成預算浪費，也未必能真正扶植與照顧到年輕創業家。

盧秀燕強調，未來若當選市長，將會有3個政策方向，來決解決青創困境，首先是成立專責單位，相關的局處將設青年專責組織，例如勞工局內部有青年事務委員會或專責單位，協助青年求職、就業。

她認為，經濟發展局可成立青年專責單位，幫忙解決青創問題，並找出適當的人，擔任這些組織的主管，如此一來更能夠對症下藥，徹底的幫助到青年創業家。

其次是，開放大數據資源給年輕人使用，讓他們更容易知道客源與客群在哪？減少摸索與失敗的機率；第三是讓成功企業家成為青年們的創業顧問，類似師徒制，經由經驗傳授，以期能降低青年創業失敗率，增加創業的存活率。

立委許毓仁表示，政府的思維應年輕化，未來如果盧秀燕當市長，希望每個月能固定一個晚上舉辦「青年之夜」，讓政策制定時能融入年輕人的想法。

許毓仁表示，創業四項要素包括，資金，需要母雞帶小雞的模式，相關企業互相扶植；其次為市場，建議未來盧秀燕能夠將所有台中市姊妹市，都變成「青年創業外銷的市場」，幫青創鋪路、走向國際，第三則是人才，要把台中變成人才的聚集地。

盧秀燕表示，青年政策是「需求導向」，要讓對的人來制定政策，以青年的「需求」與「困境」作評估，找出解方案，她期盼任用年輕人來做改革，相信年輕人的創意，也相信年輕人有責任感，她會大刀闊斧的改革，真正幫助到年輕族群，打造更多的青創台中之光！

針對盧秀燕質疑台中市青創條件不佳，市府經濟發展局長呂曜志回應指出，台中市長林佳龍上任後，積極推動青年創業政策，包括摘星青年、青年加農等多元計畫，並透過各項重大建設帶動台中經濟發展。

行政院主計總處最新資料，台中今年上半年失業率3.6％，是六都與全國最低，此外，經過市府3年努力，台中市薪資成長率7.54％，成長幅度也是六都第一，呼籲盧能看到台中的進步與改變，而非一再唱衰台中。

呂曜志強調，林佳龍為扶植青年就業，並提升就業、創業人口，自104年起推動「摘星青年、築夢台中」計畫，規劃光復新村、審計新村、摘星山莊三處基地共計108個創業單元，並安排專家顧問進行經營輔導，協助解決青年創業初期所面臨的各種問題。

不僅如此，林佳龍上任後積極推動「青年加農」計畫，3年多來，不僅培訓青農，更提供土地、資金、技術與行銷通路，協助建立品牌故事，鼓勵青農種植出更多高附加價值的農產品，成果備受中央肯定，歷屆留農率最高達9成。

另為強化待業青年職場所需技能，林佳龍也要求相關局處積極辦理職業訓練課程，涵蓋工業、商業、服務、餐飲、資訊及新興產業等多元職類，並透過就業輔導機制及市府就業與創業資源，輔導青年投入台中勞動力市場，104至106年的訓後青年平均就業率皆達8成以上。

呂曜志強調，在市府努力下，台中失業率從105年的3.8％、106年的3.7％，下降至今年上半年的3.6％，且3年均是六都最低，此外，台中市薪資成長率為7.54％，成長幅度也是六都第一。

呂曜志表示，盧秀燕自選戰開始以來，市民迄今未見到她提出具體的政見，只有對林佳龍不斷的抹黑，還有不斷的唱衰台中，期盼她早日回到選舉正軌，以政見和理念來爭取支持，而非負面選舉。

(中時 )