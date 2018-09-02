威尼斯影展國際記者會 蔡明亮透露「母親的臉」催生新作

2018年09月02日 19:29 中時 潘鈺楨

蔡明亮出席影展國際記者會。（取自威尼斯影展臉書粉絲團）

李康生。（取自威尼斯影展臉書粉絲團）

導演蔡明亮的新作《你的臉》入選第75屆威尼斯影展觀摩片，昨晚舉行記者會，他說《你的臉》是部由面孔、一系列線條和表情組成的電影，觀眾必須靜靜地凝視這些臉孔。他也提到自身最特別的凝視經驗，是母親過世前，「我在那時，盯著她的臉長達10分鐘。我們很少仔細看著某個人的臉。」

他認為今日在電影院，觀眾只能看到性感迷人的面孔，「但我更喜歡普通面像。我非常喜歡的一張臉就是李康生的臉，我看著他30年了從來沒厭倦。」他感謝威尼斯影展總是接受他的作品，電影型式與時俱進，自從去年開始嘗試VR電影，發現過去那些執導習慣都必須被拋棄，「因為觀眾是在『裡面』而不再只是『外面』的觀察者。」這部電影是他另一種嘗試，「我必須很小心，不然就會變成紀錄片。我想要透過這些面孔構建出美學，而不是靠故事。」

今年威尼斯影展星光熠熠，影展第4天迎來「白女巫」蒂達史雲頓（Tilda Swinton）、「超殺女」克蘿伊莫瑞茲（Chloe Moretz）與「格雷女」達珂塔強生（Dakota Johnson），3女星與義大利導演盧卡格達戈尼諾（Luca Guadagnino）帶著新作《窒息》參賽。《窒息》翻拍義大利恐怖大師達利歐阿基多（Dario Argento）1977年的邪典作《坐立不安》，首映會還獲影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）特地前去觀影，果然映後獲在場觀眾起立鼓掌長達8分鐘。

(中時 )