假期毒趴嗨翻天 見警登門嚇到躲天花板

2018年09月02日 19:38 中時 洪榮志

6男2女利用假日期間相約在台南市安平區一家汽車賓館開毒趴，不料嗨翻天時，警方突然登門查緝，身背2項通緝罪名的38歲施姓男子，還嚇得躲到天花板內，但最後仍被發現。全案偵訊後，依槍砲、毒品等罪嫌法辦。

1日深夜11點多，台南市警四分局接獲通報，指有多名毒犯聚集在轄內一家汽車旅館吸毒，經暗中派員探查屬實後，立即規畫勤務執行臨檢查察，並動員20餘名警力衝入鎖定的房間，一舉破獲這場毒品趴。

員警除在房間內當場逮獲5男2女外，還扣得毒品海洛因、安非他命、大麻、咖啡包及混合型毒品、藥丸，以及仿巴西金牛座改造手槍1支、彈匣1個、子彈16顆等物。

正當員警搜索另一間房的1樓車庫時，發現天花板有縫隙，經持手電筒探看，果然又發現涉及毒品、竊盜罪被通緝的施姓男子躲在裡面，隨即全部帶回偵訊。

警訊中，8人起初全都否認持有毒品與槍彈，但經警方逐一盤查後，施某才坦承持有毒品，另名林姓男子也坦承持有槍彈，其餘則承認吸毒。

警方調查發現，被捕的8人都是毒品人口，其中林、王、施3人為毒品通緝犯，他們利用假日期間邀約聚集汽車旅館開毒趴尋樂。全案偵訊後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防治條例移送台南地檢署偵辦。

(中時 )