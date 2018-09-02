五月天助陣八三夭 阿信吼：世界欠他們一個...

2018年09月02日 19:39 中時 蔡琛儀

五月天力挺八三夭。(粘耿豪攝)

八三夭今晚開唱。(粘耿豪攝)

八三夭今晚開唱。(粘耿豪攝)

八三夭成軍15年，首度攻上台北小巨蛋舉辦「一事無成的偉大」演唱會，2日劃下句點，繼首場邀來台客天團玖壹壹，昨請到五月天登台助陣，阿信感性說：「十年來，這個世界欠八三夭一座小巨蛋，終於在2018年還給他們一個公道。」但不忘虧他們連唱兩場，「好像還太多了，給他們兩個小巨蛋，多了一個。」

五月天是八三夭樂團生涯中的重要貴人，阿信不只在他們資金短缺時出借錄音室，還借了80萬元給阿璞，在阿璞還錢時阿信更體貼問：「真的確定不需要了嗎？」這次五月天除了從「人生無限公司」巡演中請假聲援，演唱會前的總彩阿信也特別到場觀看，昨下午五月天更難得同時現身彩排，相當力挺。

五月天和八三夭先是置身KTV包廂的場景中，10人同台瞬間引發全場粉絲尖叫歡呼，他們接連歡唱〈離開地球表面〉與〈致青春〉，讓昨晚玖壹壹的大型夜店氣氛，瞬間轉成大型KTV，接著再加碼帶來合唱歌曲〈乾啦乾啦〉。

阿璞鞠躬向五月天表達感激：「五月天是我們蠻重要的貴人，讓大家有更多機會聽到我們的歌，終於今天站上小巨蛋，真的非常感謝。」阿信則謙回：「說真的我們沒幫上什麼忙，只是插腰在旁邊看，八三夭就像我們弟弟，今天真的走到小巨蛋，貴人是在場的朋友。」隨後更溫情相擁，但阿信不忘打趣：「我們去KTV的時候，八三夭的歌都在五月天前面，成何體統。」溫馨中不忘搞笑。

八三夭在首場演出的洗禮後，心情亢奮到幾乎整晚未睡，貝斯手霸天則是肌肉痠痛了一整晚；八三夭也為加演場的歌迷調整歌單，加唱不少彩蛋歌曲。不過在唱到〈瘋子〉時，阿璞的聲音一度被消音10秒，對此主辦單位表示，是因為網路線莫名斷訊導致，但幸好他們仍淡定完成演出。

演唱會尾聲，阿璞也忍不住激動情緒落下男兒淚，除了謝謝粉絲和曾經不看好他的人，也不忘再度向五月天表達謝意，「感謝貴人五月天，感謝阿信發掘了我，讓我有機會做音樂給大家聽，雖然我們這個樂團，大家沒長得很帥，但是我們努力弄得很帥。」

(中時 )