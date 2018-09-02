專訪／鮑起靜談「女兒」嚴藝文淚崩 拍台片：以為要跟世界告別

電影《生生》演員鮑起靜專訪，圖為她訪問中激動落淚。(粘耿豪攝)

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莉莉奶奶由鮑起靜飾演，和女兒嚴藝文共同面對生命教育。（華映提供）

69歲香港影后鮑起靜在國片《生生》飾演只剩100天生命的「莉莉奶奶」，在最後一場重頭戲，聽到嚴藝文以女兒身份說：「我愛妳。」一句告白同時是母女告別，鮑起靜回想拍攝時，即使攝影機沒拍到她，躺在病床上的她依然在黑暗中流下淚，「讓我感覺到好像要跟世界告別。」談及當時場景，她突然狂掉淚，畢竟無論如何看淡生死，甚至和老公決定好的安葬方式，人對死亡難免心存恐懼。

雙親都是中風後臥床多年才離世，鮑起靜當年陪著父母面對死亡過程，她不捨說：「是一種折磨。不能動又不能說話。」她和姊姊、奧斯卡得主弟弟鮑德熹只能請專人看護，讓父母即使行動不便，都能維持乾淨、沒有更多病痛，但她更因此很羨慕電影裡的莉莉奶奶，能夠樂活度過餘生。

拍完片後，鮑起靜深刻感受生命教育的重要，她表示：「老人更需要學習怎樣對待最後的生命，沒人天生下來就能豁達。」她也自我提醒：「多做一些自己還有能力做的事情，多跟身邊的人說謝謝、愛他們。」她和老公方平是香港演藝圈中的模範夫妻，平日會跟老公表白嗎？她笑說：「不會直接說『愛』啦！但會用行動表達來隱藏害羞。」

如同片中的莉莉奶奶只有一個女兒，鮑起靜也捨不得女兒之後要照顧兩老生活，只交代：「如果媽媽先走，剩下爸爸了，又是大男人性格，要多照顧他，不能丟下他。」但如果老公先說再見，她不希望成為女兒負擔，：「我一定會照顧自己，或是把我送到養老院就好。」鮑起靜更和老公談到未來安葬地點，已經達成共識：「就到花園去、海裡去，不要浪費地方和資源。」《生生》在台熱映中。

(中時 )

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