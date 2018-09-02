高雄鐵路地下化影響屏東通勤 台鐵增開區間快車

台鐵高雄鐵路地下化後，將拉長屏東至新左營間的通勤時間，台鐵將增開高屏區間快車因應。圖為屏東車站。（潘建志攝）

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台鐵高雄鐵路地下化10月14日通車，新左營至屏東間將新增7座通勤式車站，拉長屏東至新左營間的通勤時間。屏東縣政府及高鐵到屏東聯盟均希望台鐵不要犧牲屏東鄉親行的權益，台鐵則表示，將會增開高屏區間快車，初步規畫每天16班次。

台鐵高雄地下化後將增加內惟、美術館、鼓山、三塊厝、民族、科工館、正義等7個通勤站，雖然更方便屏東鄉搭火車至高雄各點，但原本新左營至屏東區間車通勤時間，將從原來的40分鐘拉長至56分鐘，讓屏東的通勤族或高鐵乘客受影響。

縣府已函請台鐵局研擬對策改善，解決民眾疑慮。爭取高鐵到屏東聯盟認為，高雄鐵路地下化後，若站站皆停將讓屏東鄉親大大增加時間成本，對民眾搭車往返屏東非常不便。因此呼籲屏東縣政府應速成立交通處，專門處理大眾運輸問題。

聯盟建議，台鐵新左營至屏東潮州的搭乘總時間應比照現行時間或更快，不能增加民眾時間成本。其中自強號及莒光號應維持現在模式或增班，不可減班，也不要增停新站；區間車則可嘗試採取跳蛙模式。不過真正解決問題之道，還是要請政府加快速度推動高鐵延伸屏東。

因應此問題，台鐵將增開高屏區間快車，初步規畫每天16班次，8班上行、8班下行，將於3日首航。台鐵屏東站長董阿成表示，區間快車高雄只停九曲堂、鳳山、高雄、新左營4站，屏東至新左營的時間只需32分鐘，比現行區間車更快，未來會再視情形增加班次。

(中時 )

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