應對俄中威脅 洛馬公司將推F-22／F-35混合型戰機

2018年09月02日 19:58 中時電子報 盧伯華

據美國媒體報導，著名軍火製造商洛克希德‧馬丁(Lockheed Martin)公司已經向美國空軍提供一種新架構第五代新型多用途戰機，它是以F-22「猛禽」戰機為基礎，加上F-35「閃電」戰機的多功能航電系統與部份結構更新。而這個讓F-22更加現代化的升級版，將可以應對俄羅斯與中國未來10年內的挑戰。

美國《防務一號》(Defence One)網站報導稱，熟悉該計劃的人士指出，為應對未來十年俄羅斯和中國的威脅，洛馬公司將對其生產的戰鬥機進行升級，他們傾向於使用F-22聯合打擊戰機的大腦與架構，配備F-35戰機最新的航空電子系統。現任米契爾航空研究院 (Mitchell Institute for Aerospace Studies) 院長、前空軍中將德布圖拉(David Deptula)認為，這應該是一架混合型的飛機，既不是F-22，也不是F-35，而是兩種的組合。比起引進新型的設計，這麼做可以快得多。

F-22猛禽戰機是世界上第一種單座／雙發動機第五代匿蹤戰鬥機，由洛馬公司與波音公司合作製造，但終因造價太貴而提前終止合約不再製造。（圖／美聯社）

F-35閃電戰機是洛馬公司與勞斯萊斯合作設計生產的單座／單發動機匿蹤多用途戰機，其遠、近距離對戰能力僅次於F-22。目前是美國外銷戰機中最後矚目的機型，分別有供海、空軍與陸戰隊使用的不同型號。（圖／美聯社）

報導說，此一新品種有些類似洛馬公司提供給日本的型號，將融入F-35最現代化的任務控制系統、隱形塗層及其他先進技術。

德布圖拉認為，這是個很有潛力的想法，但並不是就直接通盤接受，如果試著從日本的角度來看，他們無法擁有F-22，但又需要一種擁有類似功能的替代方案，這會是個很明智的方向。

不過，洛馬公司發言人拒絕對該項目發表評論。

報導認為，此一方案與上世紀90年代後期的F/A-18「大黃蜂」戰機升級為F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機的過程有些相似。原先它是一個風險較低的計劃，搞到最後幾乎每個零件都要重新設計，升級過程中雖然剛開始很麻煩，但最後證明整個升級設計是非常成功的。這個問題如同一項長期以來存在的爭論：購買F-15和F-16等第四代飛機的升級版本比較好？還是購買有新塗料和航電系統，但配備昂貴又難以維護的新型號更划算？

德布圖拉認為，購買升級版F-22可以讓美國軍方在獲得徹底重新設計的第六代戰鬥機前，維持一定的空中優勢。如果從空氣動力學、推力、匿蹤性能等方面逐項檢視，混合型戰機還不能達到6代戰機的標準，但可以在許多方面可以比現有的F-22有相當明顯的改進。

(中時電子報)