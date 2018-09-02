10大伴手禮今年增花博獎行銷台中

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台中市工策會2日於台中公園舉行「台中市十大伴手禮」頒獎典禮，今年200家參賽廠商，嚴選100家入圍店家，經民眾票選，最後由薔薇食品有限公司、豬寶妹手感烘焙坊等10店家，獲得10大伴手禮首獎。今年配合世界花博推出花博獎，有3名得獎者，行銷花博也行銷台中。

林佳龍說，這次10大伴手禮票選活動報名店家共有200間，由評審會嚴選出100間入圍店家到場設攤，最後再選出10大伴手禮得獎者，今年配合花博推出的花博獎，由薔薇食品有限公司、豬寶妹手感烘焙坊、沛美生醫科技股份有限公司獲得，相當難得。

10大伴手禮首獎獲獎店家，包括，薔薇食品有限公司、豬寶妹手感烘焙坊、卡但屋食品有限公司、豐原廟東清水排骨麵、益春茶舍、九久太陽食品股份有限公司、糖園餐飲有限公司、日晴健康國際有限公司、鐵碳企業股份有限公司、丰丹嚴選本舖有限公司。

台中市工策會表示，今年共有200家廠商報名參賽「台中市10大伴手禮」評選，競爭相當激烈，評選活動共頒發5大類獎項，包括，現場人氣獎、優質清真獎、金口碑獎、花博獎，及40名的好禮商標獎等獎項。

工策會指出，慶祝10大伴手禮10周年，另規劃「10大伴手禮回娘家專區」設置展示區，展示10年來所有有得過10大伴手禮獎項的產品；活動期間舉行義賣活動，義賣所得全數捐給台中市向上愛心會。並推出抽獎活動，有電動機車、50吋電視、SWITCH遊戲機等多項好禮。

(中時 )

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