高雄》你沒看過的韓國瑜！網友拍到他為災民心痛神情

2018年09月02日 20:21 中時電子報 黃麗蓉

日前南部暴雨，國民黨高雄市長參選人韓國瑜連日來涉水勘災、探視災民。有網友在高雄岡山區嘉興路拍到野生韓國瑜，他寫道：「無意中拍下韓國瑜對災民受苦落寞的神情！」這張為災區心痛的傳神照，也是媒體上不曾看過的韓國瑜！

韓國瑜在水患時曾走訪旗山、岡山、永安、美濃等地，他說，泡在汙濁發臭的積水裡舉步難行時，看到鄉親們的家園、車輛淹在水中，心疼與難過難以形容。並強調主持市政者責無旁貸，也希望未來高雄的基礎建設與治水工程，要對得起已經飽受水患數十年的鄉親們。

韓國瑜也談及8月29日早上為何單槍匹馬登記參選？他說，相較以往，參選的陣仗稍嫌寒酸，但他不希望在鄉親們還在積水暴雨整理家園時，勞師動眾，因為救災永遠比選舉重要，不希望大張旗鼓。

另對高雄一場雨出現5000個坑洞，韓國瑜有請前內政部長李鴻源去高雄診斷水患。網友對此建議說：「治水就是首要杜絕濫墾保護山林(少蓋山區民宿、露營區，不種檳榔及高山蔬菜，廣植林木)。其次疏濬水庫及主要河川(因八八水災造成土石流後，大部分水庫河川都淤積)，三者要減少沿海地區地下水的抽取，以減少地層下陷，否則花1兆元，遇雨還是淹不停。」、「路平專案没用只是治標，治水要疏濬暢流及排洪。」

(中時電子報)