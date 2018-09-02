中職》羅力7局飆10K 富邦K昏統一獅

富邦悍將洋投羅力（Mike Loree）2日7局投出10次三振，有效壓制統一獅打線。（取自富邦悍將粉絲團）

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中時電子報
/綜合報導

統一獅2日於澄清湖迎戰富邦悍將，卻遭到對手先發投手羅力（Mike Loree）K功所壓制，羅力主投7局飆出10次三振，只讓獅隊攻下1分，終場富邦就以11比2獲勝。

統一先發洋投羅里奇（Josh Roenicke）首局演出三上三下後在2局上遭遇亂流，無人出局就被蔣智賢、林益全連續敲出2支二壘安打掉1分，下一棒高國輝補上個人本季第7轟，富邦領先來到3比0。

3局上羅里奇對首位打者陳品捷投出四壞球保送，抓下1出局後胡金龍擊出二壘安打形成二、三壘有人，接下來蔣智賢與林益全又接連擊出安打，將比數改寫為5比0。

3局下統一獅以串聯安打追回1分，4局上靠著失誤上壘的林哲瑄在2出局後盜上得點圈，隨後陳品捷、王正棠、胡金龍連續擊出3支安打，富邦領先來到7比1。

富邦8局上再攻下1分，下半局換投張耿豪，統一終於找到反攻機會，陳傑憲、吳桀睿在1出局後擊出安打，獅隊換上鄭鎧文代打，期間投手發生暴投，統一進佔二、三壘，隨後鄭鎧文擊出安打，統一獅追成2比8，不過9局上統一又失分，最終以9分差落敗。

羅力此役先發主投7局用了90顆球，被擊出6支安打、投出10次三振只失1分為責失分，防禦率下修至3.47，收下本季第8勝（另6敗）。

(中時電子報)

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