亞運》閉幕典禮冒雨進行 陳建禎當中華掌旗官

2018年09月02日 20:35 中時電子報 黃及人 、 杜宜諳 ／雅加達報導 ／雅加達報導

中華男排隊長陳建禎擔任中華代表團閉幕典禮掌旗官。(杜宜諳攝)

突如其來的接連大雨，並未澆熄雅加達-巨港亞運閉幕典禮所散發的熱情，經過14天激烈競爭角逐，雅加達-巨港亞運2日晚間正式舉辦閉幕典禮，中華男排隊長「黑狗」陳建禎擔任中華代表團掌旗官帶領隊友出場，看起來相當帥氣。

首先是由軍樂隊表演，且排出印尼的英文字樣，隨後各國旗幟按照英文順序進場，接著印尼代表團帶領其它國家代表團成員一起出場，儘管現場雨勢仍未停歇，各國出席閉幕典禮代表仍然相當興奮，穿著透明雨衣一一出場亮相。

各國代表團與本屆亞運志工齊聚在場中慶祝閉幕。(杜宜諳攝)

中華代表團也跟開幕典禮一樣第39個順位進場，由於大部分代表團選手都已提前返國休息，所以閉幕典禮只剩拿下本屆銅牌的中華男排，以及團本部人員約30、40人參加，掌旗官當然交給最帥氣的男排隊長「黑狗」陳建禎負責。

接著播放雅加達-巨港亞運的所有精采時刻，讓所有觀眾回憶這次亞運的種種滴滴，然後也播放印尼震災影片，感念接連震災的受害者，亞奧理事會主席法赫德也在致詞時感謝印尼民眾對於亞運的支持，同時也宣告今年亞運的落幕。

慣例的會旗交接儀式，先把印尼國旗降下，換成中國大陸國旗升起，象徵下屆亞運主辦國大陸杭州接手，大會也播放中國大陸精心準備的宣傳影片，以及「杭州8分鐘」表演，強調下屆亞運的「綠色、智能、節儉、文明」等理念。

(中時電子報)