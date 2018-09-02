亞運》閉幕典禮冒雨進行 陳建禎當中華掌旗官

亞運閉幕典禮現場燈光秀相當炫麗。(杜宜諳攝)

友善列印
中時電子報
／雅加達報導
中華男排隊長陳建禎擔任中華代表團閉幕典禮掌旗官。(杜宜諳攝)

突如其來的接連大雨，並未澆熄雅加達-巨港亞運閉幕典禮所散發的熱情，經過14天激烈競爭角逐，雅加達-巨港亞運2日晚間正式舉辦閉幕典禮，中華男排隊長「黑狗」陳建禎擔任中華代表團掌旗官帶領隊友出場，看起來相當帥氣。

首先是由軍樂隊表演，且排出印尼的英文字樣，隨後各國旗幟按照英文順序進場，接著印尼代表團帶領其它國家代表團成員一起出場，儘管現場雨勢仍未停歇，各國出席閉幕典禮代表仍然相當興奮，穿著透明雨衣一一出場亮相。

各國代表團與本屆亞運志工齊聚在場中慶祝閉幕。(杜宜諳攝)

中華代表團也跟開幕典禮一樣第39個順位進場，由於大部分代表團選手都已提前返國休息，所以閉幕典禮只剩拿下本屆銅牌的中華男排，以及團本部人員約30、40人參加，掌旗官當然交給最帥氣的男排隊長「黑狗」陳建禎負責。

接著播放雅加達-巨港亞運的所有精采時刻，讓所有觀眾回憶這次亞運的種種滴滴，然後也播放印尼震災影片，感念接連震災的受害者，亞奧理事會主席法赫德也在致詞時感謝印尼民眾對於亞運的支持，同時也宣告今年亞運的落幕。

慣例的會旗交接儀式，先把印尼國旗降下，換成中國大陸國旗升起，象徵下屆亞運主辦國大陸杭州接手，大會也播放中國大陸精心準備的宣傳影片，以及「杭州8分鐘」表演，強調下屆亞運的「綠色、智能、節儉、文明」等理念。

(中時電子報)

中職》羅力7局飆10K 富邦K昏統一…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。