蔡英文怪對手不救災 唐德明：要這樣的執政黨幹嘛？

2018年09月02日 20:45 中時電子報 林郁庭

蔡英文說，這段時間以來也知道，救災的時候，對手在淹水的時候，沒有站出來幫忙，反而說一些不妥當的話。「在我們準備建設經費的時候，也看到在野黨沒有支持，反而是全力在反對。現在他們才說要建設、要治水、要蓋捷運，我要問大家，這樣有道理嗎？」（資料照 謝瓊雲攝）

「厲害了，蔡主席！」總統蔡英文昨(1)日在競選造勢場合又開罵了，怪「救災對手不幫忙還講不妥的話」，國民黨文傳會代理主委唐德明在臉書貼文諷說，蔡英文總統每到週末就自動變身為民進黨助選大咖，為了選舉不顧身份，盡說些不合邏輯的話。讓他痛批，「執政不負責，只怪在野黨，我們要這樣的執政黨幹嘛？」

蔡英文總統昨天替彰化縣長魏明谷站台時，直批評「對手」，「不僅沒有協助救災，還講出一些不妥當的話」。對此，讓唐德明炮轟，蔡英文總統每到週末就自動變身為民進黨助選大咖，為了選舉不顧身份，盡說些不合邏輯，缺乏常識的話。

他痛批蔡英文不知道是故意裝迷糊，還是惡意的遺忘？目前中央執政是民進黨，淹水災區也全是民進黨執政，掌握龐大的行政資源，救災絕對責無旁貸，現在卻好意思說在野黨不幫忙。

唐德明表示，俗話說沒有知識也要有常識，沒有常識就要記得看電視。不管是韓國瑜、高思博、張麗善或者吳育仁等國民黨提名的縣市長候選人，都比蔡主席更早涉水勘災，蔡主席難道從來都不看電視嗎？說在野黨沒有幫忙，就是標準的政治口水，而且是富人看著乞丐在救災，還嫌乞丐姿勢不好看。

唐德明指出，蔡英文怪在野黨說了「不太妥當的話」，這又是寬以律己、嚴以待人的政治話術。他反諷，不知道是誰坐八輪甲車勘災，高高在上微笑揮手，把街上淹水，推送到災民客廳裡，以致被暍罵下車的呢？不知道是誰平常誇口治水成績，大雨成災卻又推給上帝呢？不知道是誰在半個台灣泡在水裡時，攜家帶眷到金門度假三天呢？自己能夠做得出來，卻不准別人說，這是何等的民主素養？又是何等的威風霸道呢？

唐德明說，蔡主席和民進黨支持度持續探底的最大原因，就是只會推卸責任怪別人，選舉話術可以騙一時，但絕對不可能一直騙下去，「人民的眼睛是雪亮的，不是民進黨可以長久糊弄的」。

(中時電子報)