千億CEO劉強東被控性侵女大生 衰透了！上月才爆姦女模

劉強東與奶茶妹妹章澤天結婚3年，育有1女。(取自IG)

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中時電子報
劉強東7月底才為遭瞎傳是3年前澳洲性侵女模案主角，委託律師聲明澄清。(取自微博)

擁有千億身家的大陸京東商城CEO劉強東，今(2日)驚傳在美國性侵女大生被捕，隨後京東緊急發出聲明，證實劉強東的確遭到了性侵指控，但經警方調查後，已還他清白，「劉強東先生在美國商務活動期間，遭遇到了失實指控，經過當地警方調查，未發現有任何不當行為，他將按照原計劃繼續其行程。」不過隨後也有陸媒起底，其實1個月前，京東發言人才在微博轉發一則聲明，否認劉強東涉入3年前一起大陸富豪在澳洲性侵女模案。

千億劉強東遭傳涉性侵被捕 奶茶妹被酸「抹茶」

劉強東近來似乎衰事纏身，先是遭女大生指控性侵，現在又被起底，其實他7月底才遭網傳是2015年陸富豪在澳洲性侵女模事件的男主角，讓他透過律師聲明，嚴正澄清，「2015年劉強東在澳洲生日聚會中有一名男子酒後將一位女士帶離聚會場所並進行了性侵犯，但劉強東與涉事雙方均不熟悉，受害人在法庭上也作證稱當天向其敬酒的男性客人中並不包括劉強東，且案發地點也並非劉強東家中。」對受害人的遭遇亦深感同情。

京東商城創始人劉強東2015年7月在澳洲雪梨的私人晚宴上，一位嘉賓、大陸富豪徐龍偉（音譯，Longwei Xu）被控性侵一名當晚也參加派對的女模。據外媒報導，受害女模在庭上聲稱，遭派對上多名男性客人灌醉，但不包括刘强东，派对结束后，徐龍偉以開車送她回家為名，將她帶到了位於雪梨的一間酒店房間中，並試圖多次性侵，直至當天晚上11點，趁徐龍偉睡著後，她才從酒店逃出，並打電話給男友求救。

此性侵案當時在當地鬧得沸沸揚揚，劉強東更一度請求法院不要曝光他的名字，擔心損害他在大陸的商業利益，但法院最終以「不符合公眾利益」理由，駁回劉強東申請。

據律師聲明描述，劉強東在聚會期間都忙著下廚、準備晚餐，受害女模也作證稱當天向她灌酒的人當中，並不包括劉強東，且案發地點也不是在劉強東家中。

(中時電子報)

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