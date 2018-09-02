《漫漫回家路》亞太影展大贏家 妮可基嫚在特柳賴德電影節打片

2018年09月02日 21:26 中時 潘鈺楨

越南片《My son is my home》童星Jiaxin Xu入圍新演員，名單上出現「小弟弟？」。（翻攝自入圍名單）

第58屆亞太影展大贏家由妮可基嫚（Nicole Kidman）與戴夫帕托（Dev Patel）主演的《漫漫回家路》，風光奪下最佳劇本與最佳影片大獎。就在影展開心把獎頒給《漫漫回家路》時，劇組主要成員似乎都遠在天邊，與這個典禮毫無關聯。妮可基嫚人正在美國的特柳賴德電影節（Telluride Film Festival），與老鄉休傑克曼（Hugh Jackman）一起替影展站台。

妮可基嫚為了她的《被消除的男孩》、美國女導演凱琳庫茲瑪（Karyn Kusama）執導的驚悚片《Destroyer》兩部電影首映而出席。休傑克曼主演的政治電影《The Frontrunner》則是影展開幕片。《漫漫回家路》在亞太影展得獎，皆由一工作人員上台代領，其實不只《漫漫回家路》，此次影展入圍者出席意願低，獎項8成以上都是代領，多數代領者不為觀眾與媒體熟悉，導致整場典禮看下來，不停讓人有「這是誰」、「現在在幹麻」的困惑感。

事實上影展自宣布睽違8年再於台灣主辦後就風波不斷，從主辦權鬧雙胞、頒獎人名單一換再換，好不容易到了影展當天，又發生動線紊亂、頒獎人姓名打錯等亂象。細看影展重頭戲「頒獎典禮」，一開始入圍名單遲遲不公布，經媒體詢問才以通訊軟體私下發佈。據說影展擔心沒入圍劇組不來，本希望拖到典禮前一天，也就是8月31日才公布。

不僅入圍名單，評審團名單也是相當神秘，影展曾在典禮前舉辦一次「釋疑記者會」，被問到評選過程皆未正面回應，原來評審們是經由線上會議選出入圍名單。入圍名單中，不同獎項有不同入圍名額，且非華語電影沒有中文片名或中文入圍者姓名，越南片《My son is my home》的童星Jiaxin Xu入圍新演員，名單上赫然出現「小弟弟？」。

翻到影展手冊末頁，工作人員名單列滿一整頁，少說上百人，人手雖足但專業能力、應變能力和訓練相當不足，導致會場處處擁擠，讓不少劇組、經紀人私下抱怨：「這是參加過最混亂、最可怕的頒獎典禮。」影展落幕後，副主席葛樹人2日上午表示：「謝謝各位好朋友的體諒與寬容，舉辦亞太的艱難度要比單純的國內三金困難的多。」

他針對入圍者出席率低這一現象解釋：「有人說為什麼得獎人不來，其實我們都有邀請了，只是他們都有拍片檔期，劇組就是不願意放人。走過這段風雨，我知道你們內心還是有許許多多的質疑，但是我們真的很努力了，謝謝大家的砥礪，我們會更加把未完成的工作做的更為完美。」典禮落幕，塵埃落定，還是讓人不禁惋惜，國際等級的影展淪為一場鬧劇。

(中時 )