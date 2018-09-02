陸電磁砲不避耳目 俄專家：技術障礙多 還在實驗階段

2018年09月02日 21:31 中時電子報 盧伯華

網上流傳的電磁軌道砲安裝在軍艦上，附近車馬喧鬧的橋樑上就能輕易攝拍。（圖／新浪微博）

中共軍方試驗電磁砲的消息近來廣受注意，俄國軍事專家日前接受陸媒訪問時指出，目前電磁砲的砲彈必須加上導航系統才能有足夠的準確度，如此一來電磁砲彈的造價將與導彈不相上下，加上電砲磁的磁場對導航系統的電子元件影響還難以評估，因此目前只能做為實驗性研究，或許中國想藉此引開外國注意力，私底下正秘密發展其他武器也說不定。

俄羅斯衛星通訊社專欄作家瓦西里．卡申近日就中國研發電磁軌道砲計劃結合導彈的消息進行分析稱，半年前網路上出現了在經過改型的登陸艦上安裝中國電磁砲原型的照片。如果這個系統進行海上試驗，那麼中國將成為世界上首個從磁軌砲中向海上射擊的國家。但目前還沒有關於試驗的任何消息。

卡申指出，相關的引人注意的訊息還包括：載有這種創新機密性質新型武器的登陸艦，竟然是停泊在相當顯眼的地方，它距離車流密集的橋樑不遠，而登陸艦的照片正是從橋樑方向拍攝的。

報導說，現在世界媒體正在積極探討關於磁軌砲和導彈相結合的新聞。從原則上來說，這種構想沒有什麼令人驚訝的地方。因為從砲膛中射出的動力火箭和導彈早就已經應用在普通火砲上，雖然應用並不是十分廣泛。據估計，這種砲彈將比擁有同樣射程的普通導彈便宜許多。但在實踐中，類似武器系統的推廣是有侷限性的。

卡申指出，問題在於火砲射擊距離的最重要限制因素不是砲彈射出後的落點有多遠，而是在不同射程內的命中偏差值有多高。如果準確度低到砲彈將落在直徑幾公里的範圍內，那麼射擊100公里或300公里其實是沒有意義的。由此可見，對類似距離的射擊而言，只有採用擁有自有導航系統的可控彈藥才有意義，而複雜性也由此開始。

首先，採用完全的導航系統將使砲彈造價更為昂貴，價格將幾乎可與導彈價格相比。其次，砲彈導航系統的費用可能比導彈還貴。因為砲彈的尺寸比重型齊射火箭砲的導彈小，而且砲彈在砲膛中的超高負荷將使得電子設備的設計變得更加複雜。俄羅斯、美國和中國的現代火砲已廣泛採用可控砲彈，但可控砲彈擁有相對簡單的導航系統。這種導航系統或者借助衛星定位系統運行，或者借助雷射標示來運行。但如果為射程100公里及以上的海上武器製造超長程可控砲彈，將會同樣面臨造價過高的問題。

卡申說，目前對中國電磁砲發展計劃的情況所知甚少，但從各方面情況來看，我們很清楚地知道，那就是中國在不斷吸引其他國家對電磁砲的注意力，而這麼做可能只是為了分散對本國其它什麼武器的關注度。製造電磁砲一事，對於大規模發展導彈和飛行器的中國而言，可能只是各種關鍵軍事技術計劃的一個方向而已。

(中時電子報)