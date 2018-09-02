內湖塞車馬英九之過？丁守中：柯文哲不是說三個月解決？

2018年09月02日 21:40 中時電子報 綜合報導

台北市長大選日趨白熱化，內湖交通塞車問題也成攻防焦點，針對台北市長柯文哲反擊內湖交通問題導因自馬英九市長任內都市計畫失敗，國民黨台北市長後選人丁守中則反譏柯文哲，「當初不是說上任3個月之後就要解決內湖交通問題」？現在三年多任期都要滿了，還沒有解決。他強調，柯文哲既然沒辦法解決就下台，讓有能力解決問題的丁守中來做，解決內湖交通問題。

丁守中今天出席國民黨青年盃狂五夏季頒獎活動前做了以上表示。前總統馬英九日前曾表示，早在他擔任台北市長時期就已推動內湖科技園區，但到現在內湖交通始終沒有改善。柯文哲則回擊內湖不是交通問題，是「都市計畫失敗」。馬柯隔空交火，又是市民高度質疑的內湖交通亂象，火藥味十足。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

另針對媒體民調顯示民進黨候選人姚文智支持度穩定成長，但遭柯文哲暗譏等爭議，丁守中則說，民進黨再不濟，在台北市應該還是有20%、30%的實力。尤其柯文哲近期動作連連，屢屢釋放打算2020選總統的訊號，民進黨也要考量因柯文哲參選而裂解政黨政治的效應，所以也不會大意。

至於如何爭取青年支持等問題，丁守中則說，柯文哲的確獲得相當多年輕人支持，但台北市25到29歲民眾失業率，比起全國平均要高2%到3%，也顯示柯文哲的執政其實對不起台北市的年輕人。

(中時電子報)