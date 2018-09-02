三重版「盔雞福來耶」大成功！ 王威元：跳脫悲情 翻轉政治

圖片來源：王威元 提供

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中時電子報
綜合報導

新北市三蘆區相當受到地方矚目的議員參選人王威元，於日前（8/31）晚間舉辦一場別開生面的＂盔雞福來耶＂超狂電音派對，王威元仿效無黨籍台南市長參選人林義豐舉辦的Crazy Friday規模，現場邀請到知名DJ及樂團成功炒熱氣氛，數百名三重、蘆洲區的市民聞風而至，瞬間也成為「盔雞粉」，共享一整晚的超級電音趴。

特別彩蛋是侯友宜突然蒞臨現場，還玩起DJ轉盤，充當一回電音DJ。也像民眾推薦要讓腳踏實地從里長開始，很努力打拼的年輕人進入市議會，未來王威元就是年輕人跟市府溝通的橋樑。

圖片來源：王威元 提供

一名在現場的觀眾黎先生表示，活動安排十分新潮，跟傳統的選舉造勢大會很不一樣，所以他才願意攜家帶眷一起來看看，果然節目精彩，一定也沒讓他失望。而主辦電音趴的王威元則是說，十分感謝市民朋友們願意一同來共度這個美好的電音夜，希望能從他改變競選活動的方式當作起點，為舊政治圈注入活水，他也呼籲選民，勇敢站出來投給新政治一票！

王威元認為，自己身為一名政治新人，承擔著許多民眾對於新政治的期盼，他願意從選舉模式開始，實踐一個新的選舉文化，徹底揚棄舊政治的悲情訴求、撒錢綁樁、派系動員還有藍綠對決，而這場電音派對的成功，就是新選舉文化成形的重要象徵，這代表選民同樣期待一個快樂與政見兼具的選舉過程，而不是老是在打負面選舉，王威元向選民喊話，一個新政治真正的改變，要從選民走出家門進到投票所開始，希望市民朋友們跟他一起來完成翻轉舊政治的任務，他一定全力以赴，肩負起創造新政治文化的重擔。

(中時電子報)

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