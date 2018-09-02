侯非胥．謝克特無盡的終章 看見希望和星光

英國編舞家侯非胥．謝克特，除了是編舞家也精通音樂，他在舞作《無盡的終章》裡安排舞者和音樂家們同台，音樂與舞蹈交織出不童的氛圍。（新象藝術提供）

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近年全球各地恐怖攻擊頻傳，世界首屈一指的英國編舞家侯非胥．謝克特，以舞作《無盡的終章》對世界獻出關懷，日前才剛結束上海演出，即將來台，侯非胥表示：「這個作品反映時局，有人看見絕望，有人看見希望，或是看見星光，我認為這些都同時存在，透過這支舞，歡慶生命。」

侯非胥．謝克特除了是編舞家，也精通作曲，他為自己的舞蹈創作音樂，這回安排原本在樂池裡演奏的音樂家，在舞台上和舞者們同台演出，並有肢體表現，侯非胥．謝克特表示：「音樂家在舞台上，融入舞者的表演，這是一種新的感覺，我試著用一種詩意性的手法，處理現下時局的動盪和不安。」

《無盡的終章》才剛獲得德國舞蹈雜誌《TANZ》評選為年度最佳舞作，舞者們或狂歡、或像行屍走肉般走動，張牙舞爪的躁動、求救，動靜之間，遵循著獨特的節奏感，也有像是電影畫面的慢動作出現。

台灣舞者張建明在侯非胥．謝克特舞團任職多時，現除了是舞者，同時也是二團的排練總監。他表示，這部作品的編排手法有如「一鏡到底」的運鏡手法，一氣呵成，「舞者們隨著音樂曲風的改變，營造不同的氛圍變化，音樂家和舞者們同時在舞台上，他們的表現也相互交織，互相牽引著。」

張建明表示，《無盡的終章》的作品原文「Grand finale」，意思是「大結局」，侯非胥．謝克特帶領舞者回溯什麼是自己最恐懼的事情，透過這樣的回憶、事件，帶出具有張力的畫面，張建明說：「每個人害怕的東西都不一樣，我們如何面對恐懼，有沒有什麼方法可以克服？當每個人經歷黑暗、生死存亡之後，接下來面對的世界會是什麼模樣，會不會是明亮的？這是編舞家想探討的事情。」

《無盡的終章》將於9月21日至23日，在台北國家戲劇院演出。

(中時 )

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