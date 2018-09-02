鹿希派演唱會轟炸舞台 水兒悄現身友人急解釋「只是朋友」

鹿希派舉辦演唱會。(蘇蔓攝)

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時報周刊
林彥君
鹿希派緋聞女友「水兒」。(蘇蔓攝)
鹿希派。(蘇蔓攝)
鹿希派在台上熱情演唱。(蘇蔓攝)

吳宗憲的19歲兒子鹿希派因和陪模特兒友人「水兒」就醫的炸彈言論，遭罰50萬元罰金，他2日一掃炸彈陰霾，在水管音樂舉辦首場個人演唱會「鹿希派對」，他從7月20日出道至今46天，僅花3天籌劃，水兒戴著黃色鴨舌帽在中場進入會場支持，在台下不時露出微笑，一散場水兒就抱著女性朋友離場，周圍也有朋友幫忙開路，水兒被問到是否為鹿希派女朋友？身旁女性朋友代回：「不是，她是朋友」。

鹿希派在第一首歌曲〈Not a problem〉因忘記開麥克風，向台下歌迷道歉「出包，太丟臉」，他重新演唱，並以幽默化解尷尬，「我們不談『炸』字，但要轟炸舞台」。他演唱MC HotDog、蛋堡及頑童MJ116等歌手的歌，他表示他們在華語對他有很大的影響，唱他們的歌致敬。

他日前才跟姊姊借錢還50萬元罰金，他要讓自己從花錢的人變成賺錢的人，他中途脫衣僅穿白色短袖，露出胸前金項鍊，他說：「我的防彈金條都不是純金，因為純金都拿去還債了」，他調侃自己是現場會認錯的人，他演唱事件後的自創曲〈I was wrong〉，也感嘆：「前陣子的蠢事，希望過去」。

他戴上墨鏡演唱〈我會想你〉，因歌名和吳宗憲的歌同名，他開玩笑對爸爸說：「攝影機前的吳先生，抄襲我的歌」。他在演唱會前表明不唱爸爸的歌，但在壓軸決定演唱吳宗憲的〈我會想你〉，讓現場氣氛炒到最高點。

為籌備這場演唱會，他不論是找場地、選歌或找DJ朋友全是一手包辦，砸下多少不願透露，也因為他沒有辦演唱會的經驗，來不及售票，所以開放免費入場，但現場不到200人，他說：「我準備回美國，也發生事情，讓大家注意力回到歌曲上，跟大家說聲『之後再見』」，他也向大家預告「期待聖誕節再見」。

吳宗憲（憲哥）表示，兒子至今已取消5～6個節目通告，他和Sandy因要錄《小明星大跟班》，所以未到場幫兒子加油，憲哥表示，鹿希派在本月10日前就會搭機到美國準備開學，他說：「時間差不多了，可以先滾，回去讀書」。憲哥透露，本來想等兒子開口後幫忙償還罰金，「他蠻有guts，沒有跟我開口，反正姊姊有錢」。

而他的兒子因為水兒生病發文，引起軒然大波，憲哥表示，不會給兒子交女朋友的建議，只要相處開心就好，憲哥透露，事後有問鹿希派：「這個有確定嗎？那麼嚴重」，鹿希派當時僅回：「兩人就是朋友」。

(時報周刊)

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