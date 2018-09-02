亞運》謝謝中華隊！ 閉幕典禮圖輯

雅加達亞運閉幕典禮。(杜宜諳攝)

友善列印
中時電子報
／雅加達、台北連線報導
雅加達亞運閉幕典禮。(杜宜諳攝)
雅加達亞運閉幕典禮在雨中進行，中華隊由男排隊長陳建禎掌旗率隊進場。(杜宜諳攝)

儘管天公不作美，從下午開始下起大雨，讓本屆亞運閉幕典禮場館淹水，不過閉幕典禮總算是順利在台北時間晚間8點展開，中華隊由男排隊長「黑狗」陳建禎掌旗帶領隊友集團本部人員進場，現場轉播畫面幾乎沒帶到中華健兒帥氣的身影，就透過圖輯來欣賞閉幕典禮，並回味過去14天中華隊選手帶給我們的滿滿感動！

亞運》閉幕典禮冒雨進行 陳建禎當中華掌旗官
雅加達亞運專輯
雅加達亞運閉幕典禮在滂沱大雨中進行，中華代表隊由男排隊長陳建禎掌旗率隊進場。(杜宜諳攝)
雅加達亞運閉幕典禮，選手們進場享受歡呼。(中華奧會提供)

雅加達亞運閉幕閉幕煙火。(美聯社)
雅加達亞運閉幕表演。(路透)
雅加達亞運閉幕典禮。(中華奧會提供)
雅加達亞運閉幕典禮。(中華奧會提供)

由於印尼龍目島在8月6日發生七級大地震，亞運閉幕典禮上不只播放賽事精采時刻影片，也準備了震災影片緬懷罹難者及為受災民眾打氣，熄滅聖火之後就是演唱會模式，隨著印尼歌手在印尼、中國大陸及南韓等多組歌手熱力四射的表演中，2018雅加達亞運畫下句點，2022大陸杭州亞運見！

(中時電子報)

雅加達亞運閉幕當天下起豪雨，讓場館周邊變成水鄉澤國，但民眾不減興致。(杜宜諳攝)
雅加達亞運閉幕當天下起豪雨，讓場館周邊變成水鄉澤國，但民眾不減興致。(杜宜諳攝)
亞運》閉幕典禮冒雨進行 陳建禎…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。