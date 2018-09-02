亞運》謝謝中華隊！ 閉幕典禮圖輯

2018年09月02日 22:28 中時電子報 黃及人 、 杜宜諳 、 陳筱琳 ／雅加達、台北連線報導 ／雅加達、台北連線報導

雅加達亞運閉幕典禮。(杜宜諳攝)

雅加達亞運閉幕典禮在雨中進行，中華隊由男排隊長陳建禎掌旗率隊進場。(杜宜諳攝)

儘管天公不作美，從下午開始下起大雨，讓本屆亞運閉幕典禮場館淹水，不過閉幕典禮總算是順利在台北時間晚間8點展開，中華隊由男排隊長「黑狗」陳建禎掌旗帶領隊友集團本部人員進場，現場轉播畫面幾乎沒帶到中華健兒帥氣的身影，就透過圖輯來欣賞閉幕典禮，並回味過去14天中華隊選手帶給我們的滿滿感動！

雅加達亞運閉幕典禮在滂沱大雨中進行，中華代表隊由男排隊長陳建禎掌旗率隊進場。(杜宜諳攝)

雅加達亞運閉幕典禮，選手們進場享受歡呼。(中華奧會提供)

雅加達亞運閉幕閉幕煙火。(美聯社)

雅加達亞運閉幕表演。(路透)

雅加達亞運閉幕典禮。(中華奧會提供)

雅加達亞運閉幕典禮。(中華奧會提供)

由於印尼龍目島在8月6日發生七級大地震，亞運閉幕典禮上不只播放賽事精采時刻影片，也準備了震災影片緬懷罹難者及為受災民眾打氣，熄滅聖火之後就是演唱會模式，隨著印尼歌手在印尼、中國大陸及南韓等多組歌手熱力四射的表演中，2018雅加達亞運畫下句點，2022大陸杭州亞運見！

(中時電子報)

雅加達亞運閉幕當天下起豪雨，讓場館周邊變成水鄉澤國，但民眾不減興致。(杜宜諳攝)