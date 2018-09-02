嘉義》村里長沒人掛民進黨 他喊：慘了！小英又要怪國民黨了

2018年09月02日 22:15 中時電子報 黃麗蓉

年底九合一選舉，嘉義縣村里長共有658人登記參選，卻沒半個人登記為民進黨。國民黨發言人洪孟楷酸說，明明是民進黨執政縣市，卻無人願意掛綠十字台灣出戰，依造民進黨主席蔡英文的神邏輯，一定又要怪在野黨不團結、國民黨扯後腿，但從來不會檢討反省，這才是沒人願意與民進黨站一起的真正原因！

洪孟楷在臉書指出，蔡英文民調無起色，卻在六日輔選時持續怪在野黨，外交怪在野黨不團結，淹水怪在野黨沒幫忙，年改革在野黨沒支持；怪東怪西就是沒有想過自己。現在嘉縣村里長沒人掛民進黨籍參選，看來最大可能，就是又要怪在野黨太活躍，才讓地方找不到人願意掛民進黨籍，這樣掩耳盜鈴，真的可以嗎？

民進黨說因政黨推薦要繳4萬元，大家才不願接受，奇怪了，以前民進黨在黨外時代不是最自豪募款餐會，又是民主便當、又是自由香腸的，當時別說4萬元，就是10萬元一張餐卷也是爭先恐後，現在執政了，連4萬元也不願花，蔡英文主席，會不會覺得愧對民進黨的創黨前輩們？

洪孟楷強調，民進黨中央執政不力、經濟無起色，上週蔡英文高高在上的坐雲豹車勘災，絕對是壓垮無人登記的最後一根稻草。

長期綠色執政的嘉義縣也出現變化，代表著這是人民的覺醒、也是越來越多人不受政黨意識形態的控制，誰做得好，就給他繼續做；做不好，就換人做看看！高雄、台南、嘉義，請在投票前聽聽自己的內心，過去幾年生活好嗎？

網友說：「因為民退黨=菜英文。」、「近日還看到個現象，綠色旗幟與看板少了，只在姓名的地方有個小小的民進黨徽。」

(中時電子報)