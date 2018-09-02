「靠北」名製作人「過河拆橋」 編劇李惠娟被判登3個月道歉啟事

2018年09月02日 22:24 中時 陳志賢

名編劇李惠娟日前在臉書社團「靠北影劇」PO文指名製作人金燕玲、導演馮興華夫婦，是她介紹進三立電視，事後「過河拆橋」，並嘲諷金女「號稱幾億身家」，卻拗編劇寫故事大綱、再以刷卡買機票扣編劇費。金怒提民事訴訟，台北地院判李女敗訴，須在「靠北影劇」上刊登道歉啟事3個月。全案可上訴。

李、金2女都是電視圈知名人士，李女編劇作品包括電視劇「牡丹花開」、電影「大喜臨門」；金女則製作過三立「戲說台灣」、「雨夜花」及台視「艋舺的女人」、「牡丹花開」等。

金女控稱，李是「牡丹花開」編劇，希望她出面處理丈夫導演馮興華與前妻的金錢借貸糾紛遭她拒絕後，去年10月在臉書「靠北影視」PO文。

李女指「金燕鈴和馮興華當年經我介紹進三立公司、結果一進三立、立馬過河拆橋，號稱幾億身家的人、叫我介紹編劇給她、付了2集劇本費，叫人寫故事大綱跟一集劇本，她一下子叫人退錢、一下子拗人再寫故事大綱、人家不願意，她異想天開，在上海說她沒錢，要編劇幫她刷卡買機票、把錢扣回來，這樣的製作像是有錢人、夠大氣、格局大的金騰老板？」

金女以李女PO文影射她忘恩負義、言而無信、待人苛薄、愛占小便宜，侵害其名譽權提告。但李女辯稱，她多年來借貸馮男金錢、介紹2人「牡丹花開」電視劇工作，但馮男只償還40萬，餘款迄未清償，「過河拆橋」是她個人主觀價值判斷，屬善意發表適當評論。

法官認為，李女對金女主觀、情緒性之評價，難認善意發表適當評論，且李女PO文用詞形同謾罵，足使金女名譽在社會上產生負面評價，已逾言論自由範疇，侵害金名譽權，判李女敗訴。

(中時 )