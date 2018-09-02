神秘沙灘恐怖大浪一天捲走5人 專家指出關鍵原因

神秘沙灘恐怖大浪一天捲走5人 專家指出關鍵原因。（圖/翻攝自google map）

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瘋狗浪其實是一種民間的俗稱，是突發性的異常巨浪，也是「湧浪」的一種。（圖/翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書）

夏天海邊戲水真的要注意！宜蘭今天下午，在短短2個小時就接連發生三起溺水案件，其中南邊的神祕海灘靠近海蝕洞方向，驚傳5人落海，3人已確認死亡，另外有2人失蹤，消防人員入夜仍在搶救中。。氣象局指出，今日因燕子颱風外圍環流掀起長浪，當時蘭嶼就有觀測到1.6米的長浪，而長浪總是神出鬼沒，讓人和船隻防不勝防而被捲走或被打入海中。

氣象局預報員張承傳指出，這幾天東北部等地區都有長浪發生，但長浪不像颱風逼近時明顯，雖然海面上風平浪靜，但近海會突然一陣長浪打過來，即使沒拍打到礁岩等複雜地形，浪高也可最高達2公尺，可以瞬間將戲水遊客「吞噬」，而這就民間俗稱的「瘋狗浪」。

張承傳指出，即使下午時燕子颱風離台灣有1400公里遠的巨離，風力對台灣影響程度小，但颱風產生的湧浪也傳到了距離颱風中心一千多公里外的台灣，再加上海底地形影響，才造成下午有遊客被捲入大海的憾事。氣象局晚間時也發布訊息，提醒今晚到明日，台灣北、東、恆春半島、馬祖半島地區易有長浪，目前蘇澳、蘭嶼、台東已關測到1.5米已上的長浪。

「台灣颱風論壇」臉書粉絲專頁先前也有介紹瘋狗浪，形容海浪就像是風的孩子一樣從風中誕生，這些風場可能是因為強烈的季風或颱風或低氣壓而引起，即便颱風或季風影響的區域離陸地很遠，海浪還是會隨著逐漸成長茁壯，當風場中的風浪成長到週期或波長夠長或波高夠高後，波浪的速度就會大過於風吹拂的速度而脫離風域向外傳遞，但此時波浪還是受到重力主宰，在風域外以重力傳遞至岸邊的浪，稱為「湧浪」。

而瘋狗浪其實是一種民間的俗稱，是突發性的異常巨浪，也是「湧浪」的一種，看似風平浪靜的海面上偶爾會出現突發性的猛浪，神出鬼沒讓人和船隻防不勝防而被吞噬，就如同瘋狗亂咬人一般。

(中時電子報)

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