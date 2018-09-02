醫學研究：調整用餐時間 減重有如神助

2018年09月02日 23:07 中時電子報 盧伯華

英國薩里大學的研究人員發現，要提高減重成效，調整用餐時間比改變用餐內容效果更佳。在同樣進行傳統飲食內容的兩組志願者當中，調整用餐時間的一組比按一般習慣時間用餐者，體重減輕的總量多了一倍。

據科學訊息網站Eurekalert網站引述《營養學會期刊》(Journal of Nutritional Sciences)報導，英國薩里大學( University of Surrey)研究小組發現，將早餐用餐時間往後推、晚餐時間提前，兩者結合對減輕體重有極為神奇功效。

報導說，在這項為期10周的研究過程中，由薩里大學詹斯頓博士(Dr Jonathan Johnston)領導的研究人員分析了膳食時間的變化對飲食量和代謝過程，以及對糖尿病和心臟病的影響。

參與者被分成兩組，一組要延後90分鐘用早餐、同時提前90分鐘用晚餐，另一個對照片按正常時間吃飯。參加研究人員需要進行研究前後研究期間抽血化驗，並全程做飲食記錄，研究結束後填寫問卷。

報導強調，所有參與這次研究的志願者都按照自已原有的習慣選擇飲食內容，並不要求依照現代醫學對健康要求進行飲食控管。

在研究中發現，雖然對參與者可以吃的東西沒有限制，但改變用餐時間的人吃的食物總量低於對照組許多。事後的問卷調查也支持這樣的結果：有57％的參與者發現他們飲食總量減少，原因是食慾沒有那麼好、進食機會減少、零食減少（特別是在晚上）。目前尚不能確定，從晚餐後到隔日早餐間的未進食時間期較長，是否也是導致體脂減少的一個因素。

研究人員發現，那些改變進餐時間的人平均體重下降超過對照組的兩倍多。他們推論，這些試驗數據可以在更大規模的研究中進行，以讓更多人理解改變用餐時間將對健康帶來極大的益處。

詹斯頓博士說，雖然這項研究規模很小，但它為我們提供了寶貴的見解，讓我們了解用餐時間的輕微改變對身體有許多益處。降低體脂肪可以減少罹患與肥胖相關疾病的機率，對改善身體健康極為重要。未來將利用這些研究結果來設計更大、更全面的限時飲食研究。

(中時電子報)