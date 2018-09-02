廢棄葡萄藤變身 炭化後改善土質還有葡醋液除臭驅蚊蟲

2018年09月02日 23:37 中時 謝瓊雲

大村鄉大橋社區理事長蔡秀鳳(右二)與賴茂勝(右)和社區成員們拿出剛裝瓶的葡醋液，已經成為社區觀摩參訪的熱銷商品。（謝瓊雲攝）

廢棄葡萄藤大變身，大村鄉大橋社區請來員林樂活社大老師賴茂勝，示範將廢棄葡萄藤以高溫炭化做鉀肥，燃燒煙霧冷卻後收集成葡醋液，可除臭、驅蟲防蚊，也可作為農藥替代品，好處多多，為社區和農民增加額外收益。

彰化縣葡萄種植面積有1346公頃，占全國一半，而大村鄉露天栽培面積500多公頃，堪稱葡萄故鄉；每年夏果、冬果催芽前所修剪下的枝條，成為農業廢棄物，堆肥不易腐化、直接燃燒又有空汙問題，長期令農民苦惱。

大橋社區總幹事賴志銘表示，若以每分地在每年春夏修剪下的葡萄枝條約500公斤計算，全鄉每年高達250噸廢棄物，往年作法都是以破碎機攪打後做堆肥，但腐化成效太慢，才決定推廣新方法。

也是大村在地葡萄農、並堅持有機栽培友善耕作的賴茂勝指出，早年農村時代都將葡萄藤曬乾作為柴薪燃料，但瓦斯普及後就不再需要；他經過半年多的土法煉鋼，將枝條修剪成段後放入鐵桶裡，再鋪上大量粗糠當作介質，以500多度高溫慢火燒製6至12小時，即完成炭化。

他說，將燃燒產生的煙霧，以水冷式白鐵煙囪引導冷卻靜置，沉澱後靜化分離出成焦油後，即可蒐集到大量葡醋液，噴灑時帶有淡淡的烏梅香氣，用途非常廣泛，未來將研發每次可處理500公斤的大型炭燒爐，比照耕耘機下鄉巡迴為果農服務。

(中時 )