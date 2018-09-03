甜菜根汁能助大腦年輕？ 研究：運動前喝更好

紫色食物也被列為超級食物。(圖/達志影像)

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中時電子報
／綜合報導

人體總是會隨著年紀增長逐漸老化，大腦也不意外，但根據之前一篇在老人學系列期刊中的一項研究中指出，若是在運動前先喝「甜菜根汁」，將能增加大腦血液流動，主要是控制了氧氣迴圈，所以能有助於大腦年輕。

根據愛長照專欄指出，南佛羅里達大學的研究也證實，甜菜中的主要色素「甜菜苷」可以預防澱粉樣蛋白堆積在腦部，保護腦神經，現在也有許多研究指出，澱粉樣蛋白的堆積，會導致大腦發言和神經元氧化，這就是造成阿茲海默症的主因，因此許多預防阿茲海默症得相關研究，都會以是否能清除澱粉樣蛋白堆積，來看是否能有著保護腦細胞不受破壞。

美國南佛羅里達大學在美國化學學會年會中發表的研究指出，澱粉樣蛋白本身並不會傷害腦細胞，而是它們與銅離子結合或其他金屬結合後，才產生氧化。他們就發現甜菜苷可以降低90%澱粉樣蛋白的氧化量，未來可成為預防阿茲海默症的治療希望。

大甲李綜合科醫院營養室主任劉純君指出，其實不只甜菜根，紅色火龍果或是各種顏色鮮豔的蔬菜水果都有幫助，舉例來說，有些人喝甜菜汁或是吃甜菜根後隔天小便或大便時都會紅紅的，這就是甜菜苷，是造成甜菜顏色鮮紅的主要色素，這種能改變人體尿液或便便的色素能力，是植化素具有強力抗氧化作用的副作用。

另外劉純君表示，台灣的萵苣、地瓜葉、高麗菜、油菜、小白菜或是深色蔬菜也都含有葉綠素等各種植化素，也都具備很強的抗氧化作用。

(中時電子報)

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