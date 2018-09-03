律師說法》竊盜被拍張貼佈告 被告侵犯「肖像權」？

2018年09月03日 00:02 中時電子報 吳家詮 /整理、聯晟法網律師許盟志律師/文 /整理、聯晟法網律師許盟志律師/文

住宅社區有竊賊還一連偷了三次，居民們當然會怕，所以警衛就把竊賊的大頭照公布在布告欄，沒想到此舉讓竊賊惱羞成怒，踹社區大門洩憤，說自己被侵犯了肖像權！

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什麼是人格權？肖像權屬於人格權的一種嗎？

所謂人格權，指的是一個人「基於人個人身體與精神」所衍生之基本權利，如生命權、身體權、自由權、姓名權等，都屬於人格權的範圍。而所謂肖像權，是指自然人對於自己的人物影像加以使用、控制的權利，屬於人格權的一種。在無正當理由下，任何人有權禁止他人將自己的肖像未經同意而被公開使用。

肖像權之保護

當肖像權受有侵害且情節重大時，肖像權人得依民法第18條、184條第1項前段以及第195條第1項的規定請求加害人負擔損害賠償責任，縱使沒有財產上的損害，也可以像加害人請求精神上的慰撫金。

肖像權與言論自由之衝突

肖像權與言論自由同為受憲法保障之基本權利，二者有所衝突時（如本新聞中的情形），應就個案衡量該公開肖像的行為是否是基於「正當理由」，以及是否已顧及「肖像權人之個人利益」，符合比例原則。

「不法」是侵害人格權之核心問題，關於不法之認定，應採取法益衡量原則，就受侵害之人格法益、加害人之權利及社會公益，依比例原則而為判斷。實務認為，基於人群共處時相互容忍之必要，以及社會大眾「知的利益」，肖像權之保護應受適當限制，不得漫無目的無限擴張。

本新聞中，公布監視器畫面是否侵害當事人之肖像權？

在本新聞中，警衛是將社區監視器所拍攝之照片翻拍，而非私自偷拍該名男子，且將翻拍之照片張貼於社區的布告欄上，用以提醒社區住戶多加注意，目的是為維護社區安全，此應屬合理目的之範圍。另外，警衛並沒有將翻拍的照片變造、醜化或用作其他不法使用，也未於照片上登載不詳實地文字，或涉及貶損他人社會評價之字眼，仍符合比例原則，並未不法侵害男子的肖像權。

(中時電子報)