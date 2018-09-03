高雄》醫師跨界從政夯 林子盟爭左楠一席

醫師跨界從政夯，牙醫師林子盟也投入左楠區市議員選戰。（柯宗緯攝）

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青年醫師陳信諭代表基進黨二度角逐前鎮、小港區市議員。（柯宗緯翻攝）

選民厭倦傳統政治藍綠光譜，醫師代表的白色力量正夯，不少醫生跨界從政，檯面上大咖有柯文哲、賴清德、陳其邁等巨頭，後輩青年醫師也脫下醫師袍，林子盟、陳信諭分別挑戰左楠及鎮港一級戰區市議員，艱困選情也澆不息滿腔熱情。

32歲牙醫師林子盟自詡為「新高雄人」，落地生根8年，從在高醫大讀書、左營海軍陸戰隊當兵、楠梓牙醫診所服務。他受到太陽花學運影響，在高醫大參與透明革命，對從政燃起鬥志，「青年想讓高雄更好，最直接就是站出來參與政治！」

林子盟投入的左楠區堪稱艱困選區，18人登記搶8席。他認為，反而能凸顯個人學經歷及特色，現在選舉已無法全然適用傳統戰綁樁，左楠地區有許多新青年，人口逐年遞增，相信選民會有智慧，選出帶領左楠轉型人才。

醫師從政轉跑道，近年似乎特別夯。林子盟在牙醫診間觀察到，患者牙齒與家庭背景、經濟能力等有關，醫師初衷是救治病人，而從政想治療社會，因此決定離開診間，直接進入社會投身政治，營造健康政治環境。

無獨有偶，青年醫師陳信諭代表基進黨二度角逐前鎮、小港區市議員，但此屆17搶7，格外競爭。他曾是高雄反服貿總召、成立「高雄好過日」關心大林蒲遷村等地方議題，目前向所服務的醫院申請停止職務，全心投入選戰。

(中時 )

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