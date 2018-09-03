大士爺火化升天 民雄宛如不夜城

2018年09月03日 03:08 中時 張亦惠

今年也是「攬肩事件」1周年，張花冠（左3）、陳明文（右3）同台沒互動。

獅鼓陣參香後，大士爺等竹紮紙糊神像及處所在主祭者火把下燃起，恭送大士爺火化升天。（張亦惠攝）

大士爺火化升天，象徵大士爺將眾家好兄弟帶返地府，讓地方恢復平靜。（張亦惠攝）

大士爺、山神、土地神、男堂女堂、翰林院、三界亭等竹紮紙糊神像及處所。（張亦惠攝）

許多信眾在火化場觀看文化祭最高潮「大士爺火化升天」。（張亦惠攝）

民雄大士爺文化祭2日深夜來到最高潮，由廟方董監事、縣長張花冠、立委陳明文、副縣長吳芳銘、嘉義縣長參選人翁章梁及眾多信徒，恭迎大士爺到民雄交流道旁火化場，完成祭拜儀式後，恭送大士爺火化升天，象徵大士爺將眾家好兄弟帶返地府，讓地方恢復平靜。

大士爺遶境隊伍晚間11時許從廟前出發，前由眾爐主、頭家移駕山神、土地神、男堂女堂、翰林院、三界亭至火化場，後大士爺遶境前往，信徒沿途護駕、所經民眾也合掌禮拜。

抵達火化場後，由法師領大家祭祀，獅鼓陣參香後，大士爺、山神、土地神、男堂女堂、翰林院、三界亭等竹紮紙糊神像及處所在主祭者火把下燃起，恭送大士爺火化升天，約在3日凌晨1時圓滿完成普渡。現場信眾眾多，熊熊大火伴隨現場施放的煙火，深夜的民雄宛如不夜城。

(中時 )