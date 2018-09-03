高雄》剩不到3個月 藍綠勝負最大關鍵就在...

2018年09月03日 04:00 中時電子報 黃麗蓉

距選戰剩不到3個月，國民黨高雄市長參選人韓國瑜勤走綠營鐵票倉，在此之際，藍綠勝負最大關鍵就是，誰能在最短時間內整合完畢，誰勝出機率就越大！

韓國瑜口才犀利、反應敏捷，雖屢能博得媒體版面，但藍軍基層似乎還停留在看熱鬧的階段，藍軍市議員或里長則自顧不暇。因此即使韓國瑜有三頭六臂，若基層組織未能強力奧援，就很難在地方選戰有所斬獲。如此一來，再多的媒體曝光，也恐成為「外行看熱鬧」的新聞議題與空氣選票。

像2008年大選，馬英九與民進黨謝長廷對決，馬英九在原高雄縣輸20567票，但在原高雄市贏了28885票，今昔對比，韓國瑜最大弱點就在原高雄縣。 因此他近日密訪原高雄縣派系大老，企圖整合地方資源，打算把重心擺在旗山、岡山、鳳山，就是希望原高雄縣的票數不要被對手拉大。

至於綠營，2014高市長選戰，當時新潮流握有市政資源，民進黨候選人在資源運用下選情加溫催出99.3萬票。而此次因南部水患，代理高雄市長許立明所率領的市府團隊救災可說自顧不暇，縱使有心協助，卻鞭長莫及，以致坐擁主場優勢，卻還未完全發揮優勢。

中評網分析指出，藍綠選將目前尚缺臨門一腳的「領袖高度談話」而如何讓選民看到韓國瑜身為市長的準備與高度，這點對站在攻擊面的韓國瑜來說尤其重要，也是韓國瑜陣營要去思考的。

(中時電子報)