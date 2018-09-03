2018年09月03日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

宜蘭縣海灘昨天下午2小時內驚傳3起、7人遭長浪捲走憾事。有「神祕沙灘」美譽的南澳沙灘，就發生2起意外，包括1位沙灘車教練與一對夫妻、一對母子計5人落海；另起發生在距南澳沙灘北20公里的南方澳內埤海灘，吳男奮不顧身下海搶救溺水的女童，不幸溺斃，女童幸運被浪拍到岸邊獲救，因地處偏僻、天色昏暗搶救不易，至昨晚截稿止確定2死1傷、4人失蹤，海巡船隻仍漏夜搜救中。

立法院預算中心完成調查，去年國發基金投資46家公私合營事業，19家虧損，亦即有4成以上經營不善，其中一卡通、聯亞生技等14家已連虧3年，新增轉投資Gogoro也連續2年發生鉅額虧損，蔡政府上任後設立千億元「產業創新轉型基金」，成效也不如預期。

軍方相關官員透露，軍情局長羅德民中將7月1日上任後，對大陸情蒐工作改以軍事戰略情報為主，政治與經濟情報為輔。軍事戰略情報的蒐整為重中之重，此舉意謂兩岸軍事情勢升高，軍情局資源將投入共軍動態情蒐。

部分公股轉投資事業經營績效不佳，不過負責人照常可領優渥報酬！根據立法院預算中心調查，台船公司去年虧損58億元，官派董事長鄭文隆仍可領302萬元年薪，陽明海運之前虧損多年，官派董事長謝志堅被交通部評為「成效卓著」，照領高薪。

◎旺報

獨派發起的「2020東京奧運台灣正名公投」連署，已達到第二階段門檻，預計9月3日送件。

2020東京奧運正名公投通過第二階段連署，將送件中選會綁11月的九合一大選。體育界人士指出，公投案就算通過，仍得向國際奧會（IOC）提出申請改名案，需經IOC執委會通過，決定權仍在IOC。

雅加達亞運會中華代表團表現傑出，拚出史上第二多金牌成績，體育學者及多位教練明白表示，選手要的是比賽的舞台，有舞台才有獲金牌升旗的榮耀。國際奧會（IOC）5月間早已通知中華奧會，將不會核准中華奧會更改名稱，此事行政院長賴清德等官員都已知悉，卻未阻止東京奧運正名公投成案，體育界私下對此有所怨言，深恐萬一被IOC停權，台灣會失去舞台，什麼都沒有。

東京奧運正名公投連署達到第二階段法定門檻，將送交中選會，大陸涉台權威人士指出，獨派發起的東奧正名公投，是變相地將台灣現行憲政規定中的固有疆域，限縮為台澎金馬，切斷與大陸的歷史和法理連結；大陸學者也提醒，此舉不僅改變不了參加奧運會的名稱，甚至連參加奧運會的機會都喪失了，屆時受到傷害的將是那些無辜的台灣運動員。

◎工商時報

台股新措施確定。金管會主委顧立雄接受本報專訪時透露，最快今（3）日即會對外宣布，確定台股將改採「逐筆交易」模式，取代現行每五秒集合競價的交易，但顧及投資人權益，將有15～18個月的籌備及適應期，預計2020年才會正式上路。

蘋果新iPhone發表倒數約一周時間，德意志、里昂、天風國際證券磨拳霍霍，看好新品循環力道，加上「股神」巴菲特增持蘋果持股，國外調研機構Loup Ventures、GBH Insights都發布支持換機潮調查結果，三大利多齊聚，蘋果成熟行情可望報到。

在金融科技的浪潮下，大陸金融業持續瘦身。中國銀行、工商銀行、農業銀行、建設銀行等國有四大行最新財報顯示，截至今年6月底，四大行的員工數和去年相比已減少逾3.2萬人。若從2015年至今，四大行縮編的員工數高達7萬人。

印度官方公布，今年第2季（2019財年首季）經濟成長率加快到8.2％，創近2年最高水準，保住全球經濟成長最高速國家的寶座，遠超中國同期成長率6.7％。其中製造業產出成長達2位數加上旺盛的消費者支出，是該季的兩大支撐。

(中時電子報)