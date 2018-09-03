珠寶商為父返鄉接棒！包種茶奪冠 技冠全國

2018年09月03日 05:19 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

孝親、熱誠讓台灣農業出頭天！63年次的曾添祥是坪林在地第四代茶農，畢業後曾從事珠寶業，回憶當時產季看年邁父母獨力製茶，心中不捨便決定於13年前返鄉接棒。「2018年全國部分發酵茶製茶技術競賽」結果出爐，曾添祥在代表新北市參賽的第四代茶農曾添祥奪下包種冠軍，成為新科「包種製茶王」。

完成製茶、挑梗作業。（新北市農業局提供）

行政院農業委員會為推動臺灣茶產業「安全、健康、傳承、發展」，促進製茶技術、提昇製茶品質， 8 月 23 - 24 日於茶業改良場凍頂工作站舉辦「2018 年全國部分發酵茶製茶技術競賽 」，吸引全國各茶區40 位優秀茶師共同參與。本年度大會6個獎次中(冠軍1名、亞軍2名、季軍3名)，新北市獲得1冠、2亞的佳績，獲獎數是各縣市之冠，也自民國100年該競賽開辦以來蟬聯8屆冠軍。

本屆冠軍曾添祥從小與茶為伍的返鄉後喚起製茶記憶、重拾手感。目前曾添祥與哥哥曾添喜合作全職生產，兩兄弟管理茶園面積約2公頃、年產2000斤，以文山包種茶為大宗，配合時節於夏季生產東方美人茶。曾添祥表示，第一次參加全國比賽既興奮又緊張，前一晚特別叮嚀自己要早睡保持體力，最後竟整夜沒睡，競賽期間又碰到連續下大雨，低溫高濕的環境增加製茶難度，最後很幸運的維持住手感，擊敗各地好手抱走冠軍。

農業局表示，新北市為文山包種茶的發源地，人才濟濟，能代表新北市參賽的選手們，都是一路通過區級、市級競賽考驗，脫穎而出的製茶好手。除冠軍曾添祥外，坪林王翰揚、李明耀，皆獲得大會亞軍殊榮。

全國競賽每年場域皆不同，新北茶師們克服天候、適應陌生環境並連續8年獲得冠軍，相當不容易，顯示新北製茶是「正港的真功夫」，而好茶還需要民眾支持，認明「新北好茶」，品嘗冠軍手藝的甜美滋味。

(中時電子報)