「缺牙」皮條客一人分飾兩角 偽裝富商白嫖被求重刑

2018年09月03日 07:15 中時 陳志賢

39歲林姓男子，當皮條客被逮後不知悔改，竟在網路上一人分飾兩角，先偽裝成女掮客PO文「陪富商伴遊，6至10萬」，仲介性交易，之後再假裝富商赴約白嫖，共有傳播妹、OL、小模3女上當，僅有1女因林男拒給墊付的旅館費，未被白嫖外，另2人一夜各被白嫖4、5次，被害人依據林男的「缺牙」特徵，指認出林就是白嫖的「假富商」。台北地檢署依詐欺罪嫌起訴林男，並以林男為累犯，請求法院加重其刑。

起訴指出，林男過去因多次當皮條客拉客遭逮，甚至還拉客拉到員警被扭送法辦，被依妨害風化罪判刑3月確定。

2016年11月，林男偽裝為女子「可兒」，透過微信在某傳播工作群組上PO文「陪富商伴遊，三天兩夜，6至10萬元不等，表現好小費另計」，之後再暱稱「阿賢」佯裝富商，與暱稱「庭甄」的女子聯絡，約定開房2天1萬8000元，2016年12月雙方相約土城某摩鐵開房，「庭甄」先墊付旅館費2380元，因要求林男先付旅館費再「打炮」，林男搪塞拿不出錢，女子憤而離去，林男白嫖失敗。

去年1月，林男再偽稱「點點」，向暱稱「喬安」的女子保證完事後3小時付款，並要求銀行帳號方便匯款，約定24小時價格6萬元，林再以富商「阿賢」赴約，結果林男與女子在摩鐵翻雲覆雨一天，林男再要求「加時」，女子隔天下午離開摩鐵，發訊息給「點點」說「客人說給8萬」，結果「點點」未讀未回，約定的錢也未入帳，女子始知被白嫖。

去年6月，林男故計重施，再偽裝「可兒」、「糖糖」，貼文「客挑漂亮，自報價保密，照片打槍只付車資500，禁蝦妹、禁問題」，引誘1名暱稱「jijilala」的兼差小資女上鉤，雙方談妥性交易費用10萬元，保證完事後3小時匯款入帳。

這名OL信以為真，不僅先貼開房間錢還一夜被嫖5次，直到沒收到錢，找不到「糖糖」始知被騙，氣得向警方報案。警方去年8月搜索林男住處，逮捕林到案，查扣林男的3支沒有SIM卡的IPHONE手機，被害人還依據林男的「缺牙」特徵，指認林就是白嫖的「假富商」。

據了解，林父見員警到家裡逮捕兒子，還氣呼呼說林男早在去年3月起就沒工作，向家人伸手要錢，哪來的10萬元嫖妓。

(中時 )