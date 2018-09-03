「缺牙」皮條客一人分飾兩角 偽裝富商白嫖被求重刑

男子在網路上一人分飾兩角仲介性交易，之後再假裝富商赴約白嫖，共有3女上當。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時

39歲林姓男子，當皮條客被逮後不知悔改，竟在網路上一人分飾兩角，先偽裝成女掮客PO文「陪富商伴遊，6至10萬」，仲介性交易，之後再假裝富商赴約白嫖，共有傳播妹、OL、小模3女上當，僅有1女因林男拒給墊付的旅館費，未被白嫖外，另2人一夜各被白嫖4、5次，被害人依據林男的「缺牙」特徵，指認出林就是白嫖的「假富商」。台北地檢署依詐欺罪嫌起訴林男，並以林男為累犯，請求法院加重其刑。

起訴指出，林男過去因多次當皮條客拉客遭逮，甚至還拉客拉到員警被扭送法辦，被依妨害風化罪判刑3月確定。

2016年11月，林男偽裝為女子「可兒」，透過微信在某傳播工作群組上PO文「陪富商伴遊，三天兩夜，6至10萬元不等，表現好小費另計」，之後再暱稱「阿賢」佯裝富商，與暱稱「庭甄」的女子聯絡，約定開房2天1萬8000元，2016年12月雙方相約土城某摩鐵開房，「庭甄」先墊付旅館費2380元，因要求林男先付旅館費再「打炮」，林男搪塞拿不出錢，女子憤而離去，林男白嫖失敗。

去年1月，林男再偽稱「點點」，向暱稱「喬安」的女子保證完事後3小時付款，並要求銀行帳號方便匯款，約定24小時價格6萬元，林再以富商「阿賢」赴約，結果林男與女子在摩鐵翻雲覆雨一天，林男再要求「加時」，女子隔天下午離開摩鐵，發訊息給「點點」說「客人說給8萬」，結果「點點」未讀未回，約定的錢也未入帳，女子始知被白嫖。

去年6月，林男故計重施，再偽裝「可兒」、「糖糖」，貼文「客挑漂亮，自報價保密，照片打槍只付車資500，禁蝦妹、禁問題」，引誘1名暱稱「jijilala」的兼差小資女上鉤，雙方談妥性交易費用10萬元，保證完事後3小時匯款入帳。

這名OL信以為真，不僅先貼開房間錢還一夜被嫖5次，直到沒收到錢，找不到「糖糖」始知被騙，氣得向警方報案。警方去年8月搜索林男住處，逮捕林到案，查扣林男的3支沒有SIM卡的IPHONE手機，被害人還依據林男的「缺牙」特徵，指認林就是白嫖的「假富商」。

據了解，林父見員警到家裡逮捕兒子，還氣呼呼說林男早在去年3月起就沒工作，向家人伸手要錢，哪來的10萬元嫖妓。

(中時 )

船員不知遭通緝 照樣出海作業被… 黑道競爭土方大餅 每米最高８０…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。