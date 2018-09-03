黑道競爭土方大餅 每米最高８００元暴利

土方利益高，向來是黑道視為「肥肉」。（示意圖非新聞相關/本報系資料照）

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土方向來是黑道競逐的暴利標的，從土場到土頭、土尾，每個環節都有利可圖。（示意圖非本新聞/本報系資料照）

土方向來是黑道競逐的暴利標的，從土場到土頭、土尾，每個環節都有利可圖，目前國內土方行情，土頭行情依品質區分每立方米從３００元至８００元不等，中間還得層層抽成，黑幫不只想壟斷土場，更想掌控公會，才能全面操控分配土方利潤。

根據台北港官方網站公布台北港物流倉儲區填海造地工程收土公告，公定進港填海土方，必須是品質最好的廢土，每一立方米廢土，單是管理費就要１２０元，由此推算，每米廢土市價８００元，正是行情價，也是黑道競逐的目的。

黑幫兄弟對國內各公私營機構新建案訊息掌握非快速，尤其是專作土方生意的兄弟。多年前，國內某家營造商標得國防部工程，廠商昨日才得標，今天就有兄弟上門，請託將廢土及拆除工程廢棄物一併交由他們承攬，兄弟包工程，不會一開始就來硬的，會先找來和廠商相熟的友人上門關說，廠商識相的，就當場答應，不答應的，就準備接受挑戰了！

一般而言，黑幫兄弟多半只負責找案子，他們沒有能力真正承包工程，實際承做的還是一般廠商，兄弟牽好線後，從中抽取１到２成的仲介費後就閃人。

不管是建案土方或是經營土場，多半是屬零星個案，要想全面掌控土方生意，還得控制土方公會，因此，前台北市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會理事長王國振，日前遭到槍擊示威，原因也與公會即將改選有直接關係，幕後藏鏡人就是要爭下公會理事長位置，好將土方市場一統江湖。

(中時 )

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