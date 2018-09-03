雙北多起槍擊案 幕後直指台北港填海造陸覬覦土方大餅

雙北多起槍擊案 幕後直指台北港填海造陸覬覦土方大餅。(本報系資料照）

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前言：去年１２月底承包台市刑大新建大樓工地的建築師事務所被開槍示威，警方深入查訪赫然發現，真正原因與台北港維期５年的填海造地工程有關，填海造地需要大量土方，廢土就有去處，能掌握這個工程的人，就控制全國重要土方命脈，包括新北市角頭「空保」劉保生、「細囡仔忠」陳文忠遭槍殺，以及北市松菸富邦建設、前北市廢土公會理事長王國振遭槍擊，都疑因此引起，道上更傳言，幕後勢力企圖進一步將雙北的土方公會納入掌控，好控制這百億大餅，為達此目的，不惜兵戎相見。

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雙北地區從２０１６年７月起，爆發連續７起槍擊案，包括了新北市蘆洲角頭「空保」劉保生、淡水角頭「細囡仔忠」陳文忠雙雙遭槍殺，前台北市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會理事長王國振遭槍傷，以及北市八德路建築師事務所、松菸富邦建設公司連續遭槍擊案等，這些案看似不相關，但經過警方抽絲剝繭追查後，才發現背後竟有共同處，全都與土方工程利益有關，而且是直指台北港填海造地百億元工程。

２０１７年１２月２８日，槍手吳俊廷闖入北市八德路３段一家建築師事務所，開了二槍示威後逃離，事務所被槍擊，一度引來北市警方緊張，因為該事務所就是承包台北市刑大新建大樓工程規劃設計案，由於松菸富邦建設公司才遭槍擊示威，警方一度懷疑只是土方個案利益。

但經過警方專案人員深入查訪背景，赫然發現背後與目前台北港正在進行的物流倉儲區填海造地工程第二期造地工程有關，這個工程提供了龐大合法的廢棄土方去處，事涉北部地區，甚至是全國廢土利益，據悉，該工程從１０６年開始收土，預計需要收土２４８５萬立方米，單以每立方米管理費１２０元來計算，總額就高達近３０億元，由此推算，整個標案涉及的土方利益高達百億。

２０１６年７月２０日，蘆洲角頭劉保生被槍殺案至今未破，承辦警方偵辦方向，與死者長期插足的土方生意有關，甚至在北市發生建築師事務所被槍擊案，劉案承辦人員還主動向北市警方查詢，有關台北港填海造地工程內情，顯示劉案與台北港工程有著微妙的關連。

加上陳文忠、王國振等人都與雙北地區的土方生意有關，富邦建設名下多筆新建工程都有土方工程利益，幕後利益衝突糾葛，互有關連，警方甚至懷疑，有人想藉由對富邦建設連續槍擊，以及對刑大新建工地廠商開槍示威，來個殺雞儆猴。道上甚至傳言，幕後勢力除了爭搶台北港工程外，還要爭奪分配土方的公會主控權，才引發王國振被槍擊案，不排除將有後續行為，目標直指台北及全國土方公會主導權。

(中時 )

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