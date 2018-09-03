松菸槍擊案關係人松聯柯榮華 插足土方幕後還有藏鏡人

檢警偵辦松菸槍擊案逮藏鏡人、松聯大哥柯榮華(中)北檢偵訊後諭令50萬交保。(中時資料照)

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中時

北市松菸富邦建設公司從去年１１月開始連續３度遭開槍示威，警方追查逮捕３名槍手、５個中間人，以及重要關係人松聯幫大哥柯榮華，警方從旁查訪發現，柯榮華近幾年來插足土方生意，背後有一名有力人士操控，雙北發生多起槍擊案，警方發現都互有關連，與此有力人士有關。

位在北市松菸文創大樓的富邦建設公司，連續遭人雇用來自中南部的槍手，持改造手槍開槍示威，槍手根本搞不清楚為何開槍？持用改造手槍目的顯示就只是要示威，連續３次針對同一目標，顯然背後隱藏龐大利益。

警方費了近一年工夫，將槍手及中間人一一逮捕到案，最後更逮捕中間人的上手松聯幫大哥柯榮華，其實警方在案件發生之初，就已鎖定柯為主要目標，但為了要追出幕後黑手，所以遲遲未對柯下手，直到最後收網階段才逮捕柯。

目前，雖然表面上看來柯榮華製造的斷點，相當成功，讓檢警無法直追他背後黑手，但據悉，警方另從其它方向下手，已清楚掌控案情脈絡，就是土方龐大利益。

據了解，柯榮華過去很長一段時間，混得並不如意，直到幾年前，與某有力人士結盟，專門插足土方生意後，手頭闊綽起來，同幫兄弟許久未連絡，都為柯榮華突然鹹魚翻身，大感驚訝！

警方歷經長時間追查相關槍擊案，逐一發現這不同案件背後有著微妙的關連，而且都直指有力人士，但仍缺乏直接證據，還須進一步追查。

(中時 )

雙北多起槍擊案 幕後直指台北港…

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