落難喵星人 尋到好主人

2018年09月03日 07:23 中時 葉德正

小虎斑貓在動保處營救下順利脫困，健康良好，也順利被民眾領養，找到新家。（葉德正翻攝）

新北市動保處日前接獲瑞芳三爪子坑居民通報，住家附近水溝內出現貓咪微弱的叫聲，動保處在報案人指引下，順利找到貓咪受困地點，因貓隻卡在水管內無法直接救出，最後以破壞方式鋸斷水管營救出受困幼貓，成功完成任務，也透過臉書替小貓找到主人，有了好的歸宿。

洪姓報案人說，日前住家附近大排水溝內常可聽到幼貓的微弱叫聲，循著聲音過去，發現是隻小貓卡水管內，由於水管很深，無法直接將小貓救出，只好通報動保處派員營救，當看到水管切開小貓被救出那一剎那，非常感動。

動保處獸醫王嚴緒說，幼貓經檢查健康狀況良好，是隻雄性的灰虎斑，年紀僅1月個性相當親人，小貓入所後在駐區獸醫與動保員悉心照顧下，餵飼幼畜專用奶粉及給予驅蟲後順利成長茁壯。

動保處拍攝此小貓影片上傳瑞芳動物之家臉書網頁，不到一天來自台北木柵的陳姓男子與其女友來到瑞芳動物之家，一進到貓舍第一眼便見到此幼貓，與此貓互動發現非常的親人，覺得與它有緣便辦理了認養手續，落難喵星人從此找到一個幸福的家。

動保處表示，民眾若發現受傷或受困的動物，不論是犬、貓或是野生動物，請立即通知動保處派員處理，動保處在接獲通知後，第一時間會通知轄區動物之家派員處理救援案件，經駐區獸醫判斷，若傷勢嚴重，會後送第二線或第三線的動保處毛寶貝醫療中心或台大附設動物醫院，提供救援動物最佳的醫療照護服務。

(中時 )