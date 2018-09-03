作曲家的私密孤獨 丹奈爾四重奏感同身受

2018年09月03日 07:42 中時 趙靜瑜

被《留聲機雜誌》讚譽是「當今弦樂四重奏的典範」，他們的蕭士塔高維契弦樂四重奏演出更被巴黎「蕭士塔高維契協會」認定是當代演奏蕭氏最權威的四重奏團之一。今年丹奈爾四重奏將重返台灣，帶來貝多芬、蕭士塔高維契、魏因貝格的弦樂四重奏樂作。

成員之一的馬克表示，貝多芬、蕭士塔高維契、魏因貝格這三位作曲家共有48首弦樂四重奏作品，「沒有任何一首好應付，他們各自有著痛苦的人生，而他們將這不同的痛苦以極私密的方式寫進弦樂四重奏之中。我們要做的，就是極盡所能地解讀它、詮釋它，同時感受它。」

馬克說，每一場音樂會，「我們四個人都必須在這三位各自擁有不同痛苦的靈魂之間隨時轉換，結束之後往往心力交瘁。這絕對不是棉花糖一般的音樂會，很希望聽眾們能來與我們一同挑戰。」

丹奈爾四重奏在1991年創團，受鮑羅定四重奏指導，演出蕭士塔高維契全本15首弦樂四重奏，響譽歐洲樂壇，鮑羅定四重奏大提琴家柏林斯基（Valentin Berlinsky）更是他們的精神導師，傳授他們演奏俄羅斯音樂的秘訣，讓他們成為當今的蕭士塔高維契弦樂四重奏權威。

成軍以來，該團以大膽、濃厚的詮釋風格，演奏海頓、貝多芬、舒伯特、蕭士塔高維契、魏因貝格的弦樂四重奏作品聞名；丹奈爾四重奏同時也大力推廣當代室內樂作品，包括黎姆（Wolfgang Rihm）、古拜杜琳娜（Sofia Gubaidulina）、魏德曼（Jörg Widmann）等人的新作。

馬可表示很享受與音樂家一起創造音樂的樂趣，「當初我們向鮑羅定四重奏上第一堂課之後，他們立刻催促我們組團，我很高興我聽了他們的話，做了正確的決定。」馬可說，成為獨奏家實在太孤獨了，「我喜歡與音樂家相互腦力激盪的感覺，即使精疲力盡，但這樣會讓我的音樂更為完美。」

丹奈爾四重奏將於9月14日至19日舉行音樂會，14日、15日、17日-19在台北國家演奏廳，16日在屏東演藝廳音樂廳。

(中時 )