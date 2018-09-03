2018年09月03日 08:25 中時 盧金足

跑出健康！跑出對新住民的愛心公益！由台中市新移民女性家庭關懷協會等多個單位舉辦的2018康林盃「融合新住民！我們都是一家人愛心公益路跑」活動，將於10月27日舉行，鼓勵民眾踴躍報名，紀念品豐富，報名經費節餘款將捐給向日葵慈善基金會，幫助新住民的家庭，感受台灣人的愛與溫暖。

向日葵慈善基金會董事長陳俗蓉表示，台灣外配人口超過52萬，其中台中市約占6萬人，全國排名第5，新移民進入台灣家庭後，擔負起生育、照顧老公、侍奉公婆、照料全家的責任，也為養育下一代新台灣之子、新台灣之女，努力適應語言、文化與生活上的差異。

陳俗蓉指出，隨著外籍配偶日益增多，新住民子女人數逐年不斷增加，也已經慢慢長大成人，需要更多台灣同胞一起將他們融入在台灣的社會，鼓勵新住民全家人一起來參與路跑話動，走出戶外，一面運動一面享受溫馨的親子時間，這次愛心路跑的活動節餘款將捐助向日葵慈善基金會，為遭遇清寒及急難的新住民及時助一臂之力。

「當他們需要幫助的時候，希望大家也都能夠伸出援手來幫助這些新移民的家庭！」陳俗蓉表示，她召集一些長年來對新移民有幫助的人士共同組成向日葵慈善基金會，希望藉著向日葵慈善基金會的力量，協助新移民家庭融入台灣的生活文化，提供協助急難救助新移民家庭及第二代，讓他們能在台灣這塊土地上快樂成長。

為此，她與台中市新移民女性家庭關懷協會等多個單位舉辦2018康林盃「融合新住民！我們都是一家人愛心公益路跑」活動，希望能協助新移民家庭融入台灣的生活文化、幫助遭遇困境的新移民家庭、讓更多民眾關注新移民的議題、了解新住民的需要，用身體力行支持公益路跑，融合新住民，為愛而跑。

2018康林盃「融合新住民！我們都是一家人愛心公益路跑」活動時間為10月27日下午2點到4點，報名日期即日起至9月30日止，路跑活動地點在福科國中（台中市西屯區福林路333號），活動路線總長4.3公里，起終點在福科國中，折返點在逢甲大學中科校區（台中市西屯區東大路一段951號）。

陳俗蓉強調，路跑活動報名費用500元，報名分組分為一般報名、造型比賽，報名方式採網路報名，紀念品包括ATUNAS歐都納透氣/快乾/防曬/吸溼排汗/涼爽短袖T恤一件、真膳美饌百食匯85折券、奧斯汀寢飾純棉手帕一條、完賽精美獎牌一只、多項精美禮物及禮卷現埸模彩。

陳俗蓉表示，路跑活動增加造型比賽，參賽者創意巧思評分占50％、造型裝扮占50％，民眾可以到7-ELEVEN-ibon、全家-FamiPort、萊爾富-Life-ET、OK-OK-GO等線上報名繳費

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(中時 )